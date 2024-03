TAAG promove Angola e destinos africanos na bolsa do turismo de Lisboa

A TAAG-Linhas Aéreas de Angola participou de 28 de Fevereiro a três de corrente mês, na 4ª edição da Bolsa Internacional de Turismo de Lisboa,Portugal, com um balcão dedicado à promoção dos destinos turísticos do país.

Uma nota de imprensa da TAAG, enviada hoje à ANGOP, espelha-se que as múltiplas conexões africanas mais procuradas por passageiros, a partir de Portugal e da Europa no geral, foram igualmente realçadas no evento.

“ Luanda (Angola), Maputo (Moçambique), Joanesburgo e Cape Town (África do Sul) e Windhoek (Namíbia) são os destinos mais procurados por passageiros em Portugal e da Europa no geral”, assevera o informe.

Igualmente o destino São Tomé (São Tomé e Príncipe), bem como a alternativa de chegada ao Brasil, com escala em Luanda, foi destacada com uma opção atractiva para um público sensível ao preço.

Conforme a nota, a rota Luanda/ Lisboa é uma das proeminentes dentro da rede da TAAG, mobilizando um tráfego crescente nas ligações Norte e Sul, concretamente América Latina, África e Europa, sobretudo oriundo das comunidades de língua oficial portuguesa, cujos destinos são cobertos pela companhia nacional de bandeira.

O documento indica que o Instituto de Fomento Turístico de Angola (Infotur) participou do pavilhão da companhia de bandeira nacional, com mini palestras, distribuição de informes e um diálogo esclarecedor com os milhares de visitantes da feira.

Por este facto, explica o informe, durante o evento foram abordadas as estratégias para promoção conjunta do país, visando aumentar o número de turistas, tendo em conta as medidas recentemente tomadas pelo Executivo Angolano sobre a isenção de vistos para 98 países do mundo e o Novo Aeroporto Internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto.

A 34ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa contou com mais de mil expositores, inúmeros profissionais do sector do turismo e da aviação, oriundos de diversas partes do mundo.

“A Bolsa de Turismo de Lisboa configura-se numa oportunidade para a TAAG reunir-se com fornecedores e parceiros, fazer prospecção de negócios, aferir sobre as últimas tendências do mercado e ecossistema do turismo internacional”, sublinha-se na nota.

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, actualmente voa para 12 destinos domésticos e 13 destinos internacionais.

Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local.OPF/AC