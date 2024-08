Suspeito de planear ataques a concertos de Taylor Swift em Viena jurou lealdade ao Estado Islâmico

O principal suspeito, um austríaco de 19 anos, radicalizou-se através da internet e jurou lealdade ao Estado Islâmico.

As autoridades austríacas confirmaram ter encontrado substâncias químicas e dispositivos tecnológicos na casa do principal suspeito de planear ataques nos concertos de Taylor Swift em Viena, na Áustria, que deveriam acontecer esta semana.

O principal suspeito, um austríaco de 19 anos, estava a planear efetuar o ataque em conjunto com um outro jovem austríaco, de 17 anos, segundo as autoridades locais. Na casa deste segundo jovem foi encontrado material do Estado Islâmico e da Al-Qaeda.

O suspeito de 19 anos confessou os seus planos de ataque e disse que estava “claramente radicalizado na direção do Estado Islâmico”, tendo acrescentado que considera “correto matar infiéis”.

Segundo o chefe da segurança pública austríaca Franz Ruf, citado pela AP, o jovem de 19 anos radicalizou-se através da internet e jurou lealdade ao atual líder do Estado Islâmico através de uma publicação online.

Já o segundo suspeito, que foi detido perto do estádio, tinha sido contratado há alguns dias por uma empresa que iria prestar serviços no recinto durante os concertos.

De acordo com o jornal austríaco Kurier, os suspeitos pretendiam conduzir um carro em direção à multidão que era esperada no exterior do estádio, onde a norte-americana Taylor Swift deveria atuar. Os suspeitos ponderavam também recorrer a facas e machados durante os ataques.

Os três concertos de Taylor Swift em Viena foram cancelados depois das autoridades terem suspeitado que o estádio Ernst Happel, em Viena, fosse o alvo do ataque. Eram esperadas mais de 195 mil pessoas no recinto.