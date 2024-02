Subsector diamantífero financia 235,8 milhões de dólares em projectos sociais

Ao intervir no workshop sobre acções e projectos de responsabilidade social no sector dos recursos minerais, petróleo e gás, sublinhou que, do valor global, 112,8 milhões de dólares (um dólar vale em kz 828,995) referem-se aos projectos concluídos e USD 123,04 milhões aos projectos em curso.

De acordo com o responsável, os principais financiadores no sector dos Recursos Minerais foram as empresas Sociedade Mineira de Catoca, Sodiam, Endiama e Hipermáquinas que contribuíram com 75% do valor Global.

Indicou que a Saúde mereceu um grande investimento, por parte do sector, com um total de USD 17,3 milhões no período de 2017-2023.

Frisou que os investimentos foram canalizados para Prevenção e Combate ao Covid-19, efectuando aquisição de material de biossegurança, testes, campanhas de sensibilização, doações de medicamentos, material hospitalar e viaturas especializadas (ambulâncias), apoio à formação de profissionais médicos, bem como apoio à maternidade Lucrécia Paím, pela ENDIAMA e SODIAM, entre outras.

Sidónio Borges fez saber que o sector da educação mereceu atenção especial e os investimentos foram na ordem de USD 65,3 milhões no período de 2017-2023.

Adiantou que a aposta na Educação, desde 2017, surge do facto de ser vista como uma das áreas chave para o desenvolvimento económico-social do país.

Entre as acções, destacam-se a construção dos Pólos Universitários da ULAN- Dundo pela Endiama-EP e Saurimo: pela Sodiam, Programas de Bolsa de Programa de Bolsas de Estudos da Endiama, Catoca, Sodiam, bem como o Programa Catoca Aluno, operacionalizado pela FB que beneficia mais de 1500 crianças dos 6 aos 18 anos no leste e o Programa Catoca Académico, operacionalizado pela FB que beneficia mais de 229 Estudantes do ensino superior.HM/AC