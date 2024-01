STP: Trovoada diz que novos ministerios irão dinamizar a economia

O Primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, defende que a introdução de mais dois ministérios no governo vai dinamizar a economia e permitir a captura de financiamentos para a preservação do ambiente e o desenvolvimento sustentável.

O chefe do governo falou, nesta quarta-feira, 10, à nação 24 horas depois da remodelação governamental, mas analistas políticos concluíram que ele demonstrou que o executivo restruturado não trará solução para os problemas estruturantes do país.

Trovoada justifica a criação de novos ministérios com a necessidade de imprimir maior dinâmica à governação sobretudo em sectores de maiores desafios e oportunidades, nomeadamente ambiente e economia, duas novas pastas introduzidas na remodelação governamental.

“ A questão ambiental tem cada vez mais relevância, quer à nível nacional quer à nível global, e quanto a economia vimos que é necessário definir uma agenda para definir o negócio no nosso país e isso foi analisado com a Câmara do Comércio”, diz o chefe do governo.

Privatização

Trovoada também considera que a assinatura do acordo de facilidade de crédito com o Fundo Monetário Internacional, FMI, é outro grandes desafio desta governação devido ao financiamento para a compra anual de combustíveis no valor de 80 milhões de dólares, quando o país se encontra sobre a linha vermelha do endividamento externo.

Para ele, “mesmo endividados, temos que encontrar uma solução, porque sem gasóleo vamos ficar às escuras e o FMI sabe disso”.

O Primeiro-ministro reafirma a necessidade de privatização da empresa de água e eletricidade, do porto e do aeroporto com o objectivo revitalizar a economia face à situação de falência técnica e financeira em que se encontram.

Sobre o relacionamento institucional com o Presidente da República Trovoada diz que é bom, ao contrário dos líderes da oposição.

Para analistas políticos, o chefe do governo demostrou nesta comunicação que o país vai continuar sem solução para os seus problemas estruturantes.

“Ele mostrou que não teremos os grandes financiamentos que deveriam substituir as remessas do FMI e do Banco Mundial que também ficou claro que não irão chegar devido a falta de acordo com essas instituições, assim sendo o país vai continuar à deriva”, concluiu Arzemiro dos Prazeres.

Outro analista, Liberato Moniz, diz que o Primeiro-ministro foi transparente, apresentando a situação real de crise económica e social e a falta de soluções a curto e médio prazos.