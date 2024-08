Standard Bank deverá aumentar participação em negócios na Nigéria e em Angola

Standard Bank, o maior credor da África em ativos, deverá aumentar as participações que detém em negócios em Angola e Nigéria, disse o seu CEO na semana passada, anunciou a Reuters.

O governo angolano deverá vender até 34% das ações do Standard Bank de Angola SA por meio de uma oferta pública inicial, de acordo com um decreto presidencial, após confiscar uma participação de 49% que era controlada por um ex-magnata dos seguros que está a cumprir uma pena de prisão de nove anos, segundo a Reuters, sem mencionar o nome do ex-magnata angolano.

O Standard Bank Group, sediado na África do Sul, detém os 51% restantes e tem o direito de comprar uma participação adicional de 24% nos negócios angolanos.

“Estamos a passar por um processo em que estamos a dar o nosso melhor e, portanto, aumentaremos a nossa participação acionaria em Angola se tudo correr bem”, disse o CEO Sim Tshabalala à Reuters numa entrevista.

“Na Nigéria, queremos novamente aumentar a nossa participação acionária no negócio. É um ótimo negócio”, acrescentou Tshabalala, sem dizer o montante.

O Standard Bank detém 67,55% do Stanbic IBTC, de acordo com dados do LSEG.

O Standard Bank, com operações em 20 países africanos, espera estar na vanguarda das oportunidades de crescimento desbloqueadas por projetos de transição energética em regiões-chave do continente, incluindo a África Oriental.