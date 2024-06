SME repatria 133 cidadãos da RDC por irregularidades migratórias

Cento e 33 cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) foram, segunda-feira, repatriados pelo Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) na província do Zaire, por irregularidades migratórias.

Em declarações esta terça-feira à ANGOP, o porta-voz da Delegação Provincial do Zaire do Ministério do Interior, Sérgio Afonso, explicou que deste número, 132 cidadãos foram expulsos por decisão administrativa e um por medida judicial.

Informou que os referidos imigrantes ilegais, acompanhados por 16 menores, foram recolhidos nos municípios de Mbanza Kongo e Soyo, no âmbito das acções de controlo e fiscalização de estrangeiros em situação migratória irregular.

Fez saber que 70 cidadãos foram repatriados pela fronteira terrestre do Luvo, em Mbanza Kongo, e 63 outros pelo posto fluvial do Kimbumba, no município petrolífero do Soyo.

A província do Zaire, norte de Angola, partilha 310 quilómetros de fronteira com a RDC, dos quais 190 kms terrestres e outros 150 fluviais (rio Zaire). DA/JL