Shell se desfaz de ativos da sua unidade de energia solar nos Estados Unidos

Shell A Savion, empresa de energia solar dos Estados Unidos, propriedade da Shell, colocou à venda cerca de um quarto dos seus ativos, de acordo com um documento de marketing e fontes da indústria, à medida que a grande petrolífera prolonga a sua retirada de projetos de energias renováveis sob o comando do CEO Wael Sawan.

Banco de investimento Jefferies (JEF.N), está vendendo até 10,6 gigawatts (GW) de ativos de geração e armazenamento solar atualmente em desenvolvimento, ou partes desses projetos, de acordo com o documento enviado a potenciais investidores e visto pela Reuters.

O valor total dos ativos, localizados no nordeste, sudeste e oeste dos Estados Unidos, não era claro. As avaliações dos projetos dependem frequentemente dos preços da energia onde estão localizados.

Porta-vozes da Shell e da Jefferies não quiseram comentar.

A Savion está desenvolvendo 39,1 GW de projetos solares e de armazenamento e concluiu locais com capacidade superior a 2,3 GW, de acordo com seu site.

A Shell adquiriu a Savion por um valor não revelado em dezembro de 2021, como parte de um esforço do ex-CEO Ben van Beurden para crescer no mercado de energia de baixo carbono e reduzir sua pegada de carbono.

Mais de dois anos depois, o processo de venda marca o último passo na mudança da Shell sob Sawan, que prometeu concentrar-se nos negócios mais lucrativos desde que assumiu o cargo em janeiro de 2023.

Em junho, Sawan disse que a Shell queria concentrar-se no acesso à energia de baixo carbono, que poderia vender e comercializar, em vez de possuir os activos de geração, onde os retornos são geralmente mais baixos.

A Shell pretende agora concentrar-se em projectos de margens mais elevadas, na produção estável de petróleo e no aumento da produção de gás natural.

As avaliações das energias renováveis diminuíram, mas estes ativos continuarão a ser fundamentais para a transição energética e chamarão a atenção à medida que as taxas de juro começarem a diminuir, afirmou a KPMG num relatório no início deste mês.

A Shell vendeu recentemente os seus negócios de retalho de energia na Grã-Bretanha e na Alemanha, abandonou uma série de projetos eólicos offshore flutuantes e reduziu o seu negócio de hidrogénio . Está também a tentar sair de algumas operações de refinação e do seu negócio petrolífero onshore na Nigéria.

A Shell também começou a fazer reduções de pessoal em toda a empresa, incluindo na sua divisão de soluções de baixo carbono, num esforço para poupar até 3 mil milhões de dólares.