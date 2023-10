Será que o hidrogénio precisa de mais incentivos públicos para se afirmar como fonte de energia limpa?

O hidrogénio é um microcosmo da transição energética. Um combustível limpo e caro que muitos preveem ter um potencial significativo para reduzir as emissões globais, mas apenas se obtiver o investimento necessário para aumentar a escala e o desenvolvimento tecnológico para reduzir custos. É também o clássico problema do ovo e da galinha de um novo mercado de energia, em que tanto os fornecedores como os potenciais clientes procuram certeza uns dos outros antes de investir.

Os formuladores de políticas estão se esforçando para ajudar. Subsídios globais de até 300 mil milhões de dólares estão agora disponíveis para projectos relacionados com o hidrogénio, de acordo com o Conselho Mundial de Investimento em Platina, contra 50 mil milhões de dólares há dois anos. Na semana passada, o Departamento de Energia dos EUA anunciou 7 mil milhões de dólares em subsídios para centros de hidrogénio.

Apesar dessa generosidade, muitos dizem que é necessário mais. O gás hidrogénio verde foi identificado como o setor de energia limpa de maior risco no último relatório Global Energy Perspective da empresa de consultoria McKinsey. Enfrenta o desafio habitual de taxas de juro mais elevadas e inflação de custos, mas também alguns outros. Os atrasos nas licenças que impedem os investimentos em energias renováveis e na rede são também um estrangulamento para o hidrogénio verde, que necessita de muita eletricidade limpa. E os intervenientes da indústria querem que os governos façam mais para incentivar os potenciais utilizadores do gás a investir e a avançar mais rapidamente.

Por que isso importa

Desequilíbrios substanciais no momento ou na localização da oferta e da procura de hidrogénio limpo podem ser muito dispendiosos. Por exemplo, os retornos serão prejudicados se os proprietários de camiões movidos a hidrogénio tiverem de compensar durante muito tempo com uma rede de reabastecimento limitada ou se uma instalação de produção de hidrogénio verde funcionar muito abaixo da sua capacidade enquanto espera que os clientes construam as suas fábricas verdes de aço ou cimento.

Espera-se que o hidrogénio verde ajude a descarbonizar algumas indústrias difíceis de reduzir. E assim, atrasar a sua implementação também poderia ter custos de carbono significativos nas indústrias altamente poluentes, bem como ao longo da sua cadeia de abastecimento, nas empresas que utilizam o cimento, aço ou transporte de longo curso.



Principais considerações

A política impulsionou alguns tipos de investimentos no hidrogénio, criando estrangulamentos noutras partes da cadeia de valor. Os participantes da indústria apelam a ajustamentos políticos para ajudar a coordenar melhor o crescimento dos novos mercados e reduzir o risco de dispendiosos desfasamentos de calendário. Será provavelmente uma jornada bastante agitada e acidentada para os investidores em hidrogénio, muito semelhante ao que podemos esperar para uma transição energética mais ampla.