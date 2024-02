Senegal: data para eleições presidenciais cria polémica

Um fórum de diálogo promovido pelo Presidente Macky Sall defendeu a 27 de Fevereiro que o chefe de Estado se mantenha no poder, além do fim do seu mandato, que expira a 2 de Abril.

O órgão reunindo parte da oposição preconiza eleições antes da época das chuvas em Junho, mas além do fim do mandato do Presidente Macky Sall, que expira a 2 de Abril.

Oumar Diallo, Professor de Estudos lusófonos da Universidade Cheikh Anta Diop de Dacar, lembra que as figuras mais significativas da oposição não participaram nessa concertação.

Esta data de 2 de Junho foi decidida por uma parte da oposição com a sociedade civil. Na verdade, os pesos pesados da oposição não estiveram presentes neste diálogo, portanto a questão fica aberta. Mas segundo a lei, é o Presidente que, no final, decide a data. O que se percebe é que, com esta proposta, o Presidente quererá ficar mais tempo, prolongar o seu tempo, embora ele diga o contrário. A política é assim feita.

Por outro lado, o Parlamento deve começar a debater hoje a proposta presidencial de uma amnistia para presos de casos políticos. Um texto que pode vir a apaziguar o ambiente no país, depois de uma muito forte crispação ligada ao fim do segundo mandato de Macky Sall, segundo o estudioso Oumar Diallo.

Este projecto de amnistia vai apaziguar [as tensões] porque os opositores detidos, como Ousmane Sonko, detido há sete, oito meses, assim como o seu número dois, também detido, lideravam um partido, o Pastef, que tem grande adesão perante a juventude e sobretudo nas universidades senegalesas. Penso que com esta lei da amnistia assistiremos à libertação de Ousmane Sonko e dos seus militantes. O Senegal é um país de muito diálogo, históricamente. Mas actualmente, estamos à beira do caos, políticamente.

As conclusões desta reunião são contrárias às exigências da oposição e de uma parte da sociedade civil, que boicotaram este “diálogo nacional” e exigem que as eleições presidenciais sejam organizadas antes de 2 de Abril.