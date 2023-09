Secretário de Defesa norte-americano visita Angola

O secretário da Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), Lloyd Austin, vai visitar Angola, na próxima semana, para fortalecer as relações e explorar caminhos em busca de maior cooperação militar entre os dois países.

De acordo com o “Pentágono”, a visita a Luanda centrar-se-á na construção de relações de defesa mais fortes e na exploração de caminhos para uma maior cooperação militar entre os EUA e Angola.

A visita enquadra-se num périplo por África, nomeadamente no Djibouti, Quénia e Angola, com vista a sublinhar o compromisso do Departamento de Defesa dos EUA em reforçar as parcerias e aumentar a segurança regional no continente africano.

Trata-se da primeira visita ao país de um secretário de Defesa dos EUA.

Em Abril de 2022, ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, reuniu-se, em Washington, com o Secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, no quadro da cooperação bilateral.

No fim do encontro, os dois países reafirmaram, numa Declaração Conjunta, o compromisso em fortalecer a cooperação bilateral no domínio da defesa, dando continuidade e em celebração ao quinto aniversário da assinatura do Memorando de Entendimento de 17 de Maio de 2017, entre o Ministério da Defesa Nacional de Angola e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América.