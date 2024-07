Secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, chama a luta pelo clima de a maior oportunidade económica global

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, viajou no sábado para a foz do Rio Amazonas, apresentando a ideia de que combater as mudanças climáticas impulsionaria o crescimento económico na região e no mundo todo.

A mudança necessária para reduzir as emissões de carbono é “a maior oportunidade económica do século XXI”, disse Yellen num discurso em Belém, Brasil, após uma reunião com ministros das finanças do G20 no Brasil.

O investimento que exige – US$ 3 trilhões anuais até 2050, disse Yellen – “pode ser alavancado para apoiar caminhos para um crescimento sustentável e inclusivo, inclusive para países que historicamente receberam menos investimentos”.

O evento foi organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como parte da sua iniciativa Amazônia para Sempre , que busca apoiar a redução de carbono, a proteção da vida selvagem e da biodiversidade, ao mesmo tempo em que protege empregos e atividades económicas em oito países sul-americanos.

A iniciativa também faz parte de uma mudança impulsionada por Yellen para que os bancos de desenvolvimento multilaterais apoiem projetos multinacionais. O Banco Mundial e suas contrapartes regionais tradicionalmente se concentram em esforços de desenvolvimento de um único país.

Mais cedo no sábado, Yellen anunciou o lançamento da Iniciativa da Região Amazônica Contra Finanças Ilícitas, um programa que visa interromper o financiamento de atividades criminosas que causam danos ambientais ou à vida selvagem na região.

A região amazônica tem registrado um grau alarmante de desmatamento devido à expansão agrícola e à exploração de madeira, ameaçando sua capacidade de absorver dióxido de carbono, um gás de efeito estufa.

Belém, conhecida como a porta de entrada para a Amazônia, está programada para sediar a conferência anual das Nações Unidas sobre o clima em 2025, conhecida como COP30.