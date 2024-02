Scholz diz que é “perigoso” relativizar cláusula de defesa mútua da OTAN após comentários de Trump

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse na segunda-feira que qualquer relativização da cláusula de defesa mútua da OTAN é “perigosa” e serve apenas à Rússia, após os comentários do ex-presidente dos EUA Donald Trump questionando a disposição fundamental da aliança.

Trump, que está buscando a reeleição, provocou indignação entre os parceiros ocidentais durante o fim de semana após sugerir que os Estados Unidos poderiam não proteger os aliados da OTAN que não estão gastando o suficiente em defesa contra uma possível invasão russa.

“Qualquer relativização da garantia de assistência da OTAN é irresponsável e perigosa”, disse Scholz a repórteres durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro polonês Donald Tusk. “Isso é do interesse exclusivo da Rússia. Ninguém deve brincar ou negociar com a segurança da Europa.”

A Alemanha atingirá a meta da OTAN de gastar 2% da produção econômica em defesa este ano — e continuará a atingi-la nos anos seguintes, disse Scholz.

Por Alan Charlish e Sarah Marsh e John Irish