Saúde reforça medidas de prevenção contra a cólera na fronteira com a RDC

As autoridades sanitárias da província da Lunda-Sul estão a reforçar as medidas preventivas contra a cólera, com maior incidência nos municípios fronteiriços com a República Democrática do Congo, informou, hoje, segunda-feira, o director do gabinete provincial da Saúde, Viegas de Almeida.

Em declarações à imprensa, disse que a medida visa essencialmente esclarecer a população sobre os sintomas da patologia, bem como a sua prevenção, por ser uma doença contagiosa.

Explicou que a campanha tem envolvimento das autoridades tradicionais, efectivos da Polícia de Guarda Fronteiras (PGF) e do Serviço de Migração e Estrangeira (SME), de modo a ajudar as autoridades sanitárias a manter os cidadãos sob vigilância.

Viegas de Almeida acrescentou que o gabinete da saúde tem estado a trabalhar com todos responsáveis das unidades sanitárias da região, para estarem em prontidão e responder a qualquer eventualidade de caso da doença.

Apelou a população para estar atenta e dirigir-se às unidades sanitárias nos primeiros sinais da doença.

As comunas do Cassai Sul e Chiluange, município do Muconda, são as que fazem fronteira com a RDC. EM/JW/ART