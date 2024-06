Sarrabulho da Paz com Prado Paim

Prado Paím, o primeiro músico angolano a conquistar, em 1974, um disco de ouro, com o single “Bartolomeu”, é a atracção do “Sarrabulho da Paz”, que se realiza amanhã, a partir das 11h00, no Centro Cultural ERME, no Sambizanga.

O gestor do espaço, disse, ao Jornal de Angola, que o espectáculo alusivo aos dez anos de paz em Angola tem a participação da Banda Sensação, que acompanha os cantores Prado Paim, Don Caetano, Augusto Chakaya, Gil Costa.

Conceição Francisco afirmou que o convívio, de oito horas, tem também a participação do Disc Jockeys Sacalabomba. Os bilhetes custam três mil kwanzas, com direito a almoço e a uma camisola branca, com dizeres sobre a paz.

Prado Paím, que recebeu o disco de ouro, pela venda de 15 mil cópias, o que constitui o momento mais alto da sua carreira, estreou-se em palco em 1967, num dos programas “Kutonoca”, no bairro Prenda, realizado por Luís Montez.

No seu primeiro e único single, “Bartolomeu”, lançado em 1974, que incluiu também o tema “Engrácia”, o cantor é acompanhado pelos Merengues. “Juliana”, “Kusambela Nzambi”, “Engrácia”, “Nzenza”, além do “Bartolomeu”, são alguns dos seus êxitos.

Fonte: JA