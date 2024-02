Sandra Fina vence concurso de música gospel “Adora Deus”

Com a música intitulada “Eu precisou Orar”, Sandra Quimbamba Fina, de 20 anos de idade, venceu, no fim-de-semana, a primeira edição do concurso de música Gospel “Malanje Adora Deus”, do projecto de engajamento espiritual dos Jovens Organizados para Cristo.

O concurso é uma promoção da Igreja Metodista Episcopal Africana Sião e foi patrocinado pela empresa Jodgas, tendo se posicionado nas segunda e terceiras posições, os músicos Rufino e Moisés, respectivamente.

Em entrevista à Angop, a primeira classificada do concurso, Sandra Fina, manifestou-se satisfeita pelo reconhecimento do seu trabalho, resultado do incentivo de um irmão da igreja que lhe persuadiu a escrever o tema “Eu precisou orar”, disse.

Para ela, a conquista do prémio constitui um incentivo muito grande para continuar a desenvolver a sua vocação em escrever músicas gospel.

Por sua vez, o coordenador do projecto, Amado Paciência, destacou o impacto do referido concurso na massificação da música gospel na luta contra as drogas e a prostituição no seio da juventude e adolescentes, bem como na promoção e descoberta de novos talentos.

Amado Paciência apelou aos jovens amantes da música gospel no sentido de participarem em massa em concursos que promovam o desenvolvimento intelectual e o gosto por este estilo musical.

Os três primeiros classificados terão como prémio uma formação em música e os respectivos certificados de participação.

Presenciaram o evento, o director provincial da Juventude e Desportos, Fernandes Cristóvão, fiéis de algumas congregações religiosas, familiares e convidados. (ANGOP)