Salários da função pública pagos na totalidade

O salário da função pública, referente ao mês de Julho último, está pago na totalidade, desde sexta-feira.

A confirmação é do Ministério das Finanças, através de uma nota da Direcção Nacional do Tesouro, publicada pelo Gabinete de Comunicação Institucional, de acordo com o Jornal de Angola (JA) na sua edição online, deste sábado.

O diário noticia que, segundo o documento, o processamento da folha salarial dos funcionários públicos referente ao mês de Julho está regularizado, com um nível de execução de 100 por cento, embora a sua conclusão tenha ocorrido fora do horizonte definido para o efeito.

Na última quinta-feira, o director nacional do Tesouro do Ministério das Finanças, Marlon Lima, fez saber que a execução da folha salarial da função pública estava em cerca de 60%, com a previsão de se concluir o pagamento do salário até segunda-feira (05), o que, no entanto, acontece dias antes do previsto.

O responsável, que falava à Televisão Pública de Angola (TPA), esclareceu, na ocasião, que o atraso salarial se deveu ao desfasamento acentuado que actualmente se regista nas receitas recebidas, “não tendo a ver com ataques ou falhas informáticos”. VC