Saipem espera que os pedidos da Aramco da Arabia Saudita caiam 20% após corte na meta de capacidade

A empreiteira italiana de energia Saipem disse na quinta-feira que espera uma queda de 20% nas encomendas anuais da empresa de petróleo da Arabia Saudita Aramco até 2027, como resultado da decisão da empresa petrolífera estatal de abandonar os seus planos de expansão de capacidade.

Saipem, que em 2020 assinou um contrato de 12 anos com a Aramco para atividades de engenharia e construção onshore, teve pedidos médios anuais de cerca de 1,5 bilhão de euros (US$ 1,63 bilhão) do grupo saudita entre 2021 e 2023.

O governo da Arábia Saudita ordenou em Janeiro que a Aramco suspendesse o seu plano de expansão petrolífera e visasse uma capacidade máxima de produção sustentada de 12 milhões de barris por dia (bpd), um milhão de bpd abaixo da meta anunciada em 2020.

A Saipem disse que, após cinco anos, provavelmente reiniciaria o pagamento de dividendos em 2025, num sinal de que um plano de reestruturação iniciado em 2022 estava a dar frutos.

Num novo plano de negócios para 2027, a Saipem disse que pagaria aos investidores entre 30% e 40% do seu fluxo de caixa operacional, provocando um aumento de 13,7% nas suas ações até às 15:00 GMT, juntamente com o tom otimista da sua gestão.

No período 2024-27, a Saipem espera ganhar encomendas no valor de cerca de 50 mil milhões de euros, um terço dos quais serão em projetos de baixo ou zero carbono.

Espera começar a trabalhar num terminal de gás natural liquefeito (GNL) em Moçambique para a francesa TotalEnergies por volta de meados de 2024, disse Puliti, acrescentando que a parte restante do contrato vale 3,3 mil milhões de euros.