SADC elogia progresso económico de Angola

A secretária-geral do Fórum Parlamentar da SADC (FP-SADC),, Boemo Sekgoma, elogiou esta terça-feira Angola por ter alcançado progressos económicos significativos nos últimos anos.

Ao falar na abertura da 55ª Assembleia Plenária do FP-SADC, revelou que Angola é, hoje, um dos países com uma economia em franco crescimento na região da SADC.

Segundo a parlamentar, as políticas flexíveis do país resultaram no aumento do investimento estrangeiro, de forma a garantir mais postos de trabalho para muitos cidadãos nacionais.

“Angola está caminhar para o desenvolvimento sustentável e continua a ser um parceiro económico forte ao nível da SADC e um pilar promissor na implementação das aspirações da adenda da União Africana 2063”, exprimiu.

Elogiou, de igual modo, a Assembleia Nacional de Angola pelo facto de introduzir legislação e orçamentos responsáveis para o fornecimento da democracia.

A seu ver, esta simbiose entre o Executivo e o Parlamento angolano tem tido benefício mútuo “e, claramente, é um exemplo a seguir por outros países”.

Por seu turno, a presidente da União Interparlamentar (UIP), Túlia Ackon, destacou, na sua intervenção, as crises climáticas, que, no seu entender exigem uma transição imediata para as novas energias e que os parlamentares devem agir pontual e rapidamente.

Túlia Ackon fez saber que a região da SADC possui energia solar, eólica, hídrica e biomassas e elogiou os países da região que já fizeram grandes esforços para trilhar o caminho para as energias renováveis.

“A nossa legislação e os nossos orçamentos devem estar alinhados para concretizar tais objectivos”, alertou a presidente da UIP.

Já o secretário-geral do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (FP-CIRGL), Onyango Kakoba, ressaltou sobre a importância do papel que os parlamentos desempenham nas questões associadas às alterações climáticas e ao uso de energias limpas e renováveis.

Para o parlamentar, os Grandes Lagos e a Região Austral, dentro do seu processo económico e ambiental, devem abraçar esse desafio.

Notou que os parlamentos desempenham um grande papel nessa transformação, na identificação e criação de leis e políticas robustas para o desenvolvimento das energias renováveis.

Noutra vertente, deu nota positiva aos esforços do Presidente da República, João Lourenço, na pacíficação da região dos grandes Lagos e na elaboração de um roteiro de paz para a República Democrática do Congo (RDC).

A 55ª Assembleia Plenária do FP-SADC decorre a sob o lema “O papel dos parlamentos na promoção de políticas de energias renováveis na Região da SADC e na criação de um mercado único regional de energia”.

É a quinta vez que a Assembleia Nacional de Angola alberga uma reunião do Fórum Parlamentar da SADC.

Instituído em Setembro de 1997, o Fórum Parlamentar da SADC, com sede em Windhoek, Namíbia, proporciona uma plataforma de diálogo entre os parlamentos dos 15 Estados-membros da SADC sobre questões de interesse e preocupação regional.

Conta com a adesão de mais de 3.500 parlamentares de Angola, Botswana, República Democrática do Congo (RDC), Essuatíni, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Seychelles, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe. DC/VIC