SADC defende esforço para paz e estabilidade na região

O ministro dos negócios estrangeiros da Tanzânia, Juary Yusuf Makamba, defendeu, esta sexta-feira, em Luanda, a necessidade de se continuar a unir esforços para a preservação e manutenção da paz na região.

O ministro fez esse pronunciamento na abertura da sessão extraordinária da Cimeira da SADC, tendo referido ser imperioso a manutenção da paz, estabilidade e segurança ao nível da região, factores importantes para a integração regional e desenvolvimento sustentável.

O responsável adiantou que a reunião extraordinária do comité ministerial do órgão foi convocada para discutir a implementação da decisão da 43ª Cimeira da SADC realizada em Agosto do ano corrente, na capital angolana, com relação ao desdobramento da missão na RDC.

“A presença nesta reunião constitui um testemunho claro da importância que se atribui a integração da Agenda de Desenvolvimento SADC, que tem como base a paz, a segurança e a estabilidade sustentável”, reforçou.

Relativamente à situação política na RDC, recordou que na sequência do ressurgimento do grupo rebelde M23 e a demonstração de força contra a população no leste, a SADC levou a cabo uma missão de avaliação no terreno, para avaliar o nível de ameaça e de segurança, bem como preparar as recomendações que possam permitir a tomada de medidas apropriadas para apoiar o governo nos seus esforços para combater os grupos armados e restaurar a paz e a estabilidade.

Assegurou o apoio inequívoco da SADC para a instalação da paz e a segurança para os cidadãos da RCD, para que possam viver num ambiente pacífico e seguro que propicie um desenvolvimento sustentável.

Encorajou e solicitou aos estados membros a honrarem atempadamente as suas contribuições estatutárias, de modo a que a missão possa dar início a uma posição forte, tendo como objectivo a restauração da paz e das segurança no leste da RDC.

Juary Yusuf Makamba informou que a reunião dos comandantes de defesa, incluindo da comunidade da África Oriental, da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, que teve lugar em Addis Abeba, na Etiópia, em Outubro do ano corrente, retirou a necessidade da harmonização e coordenação dos calendários.

Augurou uma a reunião frutífera e que contribua com directivas e decisões concretas para reforçar as decisões proactivas e garantir uma paz e estabilidade duradoura no leste da RDC e em toda região da SADC.

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é uma organização inter-governamental, criada em 1992, é dedicada à cooperação e integração sócio-económica da região, bem como à cooperação em matérias de política e segurança.

Integram a região da SADC Angola, Botswana, Comores, República Democrática do Congo, eSwatini, Lesotho, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe. MGM/VM