SADC condena conflito entre Israel e Palestina

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) condenou, esta quarta-feira, em Luanda, todos os actos de violência no conflito israelo-palestiano e apela às partes envolvidas a pautarem pela contenção.

Uma declaração, assinada por João Lourenço, presidente em exercício da organização e da República de Angola, refere que a escalada das hostilidades terá um impacto negativo e anulará os esforços da comunidade internacional na busca de uma paz e segurança sustentáveis no Médio Oriente.

Manifesta igualmente profunda preocupação com a perda de centenas de vidas de civis inocentes, em ambos os lados, e a destruição de propriedades.

“Os efeitos negativos deste conflito levarão, sem dúvida, ao aumento do número de deslocados internos, particularmente dos grupos vulneráveis de mulheres, crianças e idosos”, lê-se no documento.

A SADC apela à comunidade internacional para apoiar as partes com a ajuda humanitária necessária, especialmente para as vítimas e os deslocados internos abrigados nos centros de refugiados ou de deslocados.

Pede ainda a todas as partes interessadas relevantes e à comunidade internacional para que dialoguem com as partes envolvidas no conflito de modo a recorrerem à negociação na busca de uma resolução pacífica do conflito, em conformidade com as resoluções da ONU anteriormente adoptadas, reconhecendo a existência dos dois Estados.

No passado sábado, o braço militar do Hamas atacou por terra, ar e mar o sul de Israel, causando mais de mil mortos, na sua maioria civis. VIC/ADR