Russos prestam tributo a Navalny – mesmo arriscando a detenção

Em várias localidades da Rússia, os residentes não quiseram deixar passar em branco a morte de Alexei Navalny e prestaram-lhe tributo depositando velas e flores ao lado de retratos do opositor russo.

As autoridades prisionais da Federação Russa anunciaram esta sexta-feira a morte de Navalny, que alegadamente perdeu os sentidos depois de uma caminhada na colónia penal do Ártico russo para onde fora transferido no final do ano passado.

Fora da Rússia, as manifestações de luto pela morte do opositor de Putin foram mais visíveis. Na capital da Estónia, muitos juntaram-se frente à embaixada de Moscovo e não esconderam as lágrimas nem a raiva pelo que consideram mais um homicídio do regime.

Na Áustria, apoiantes de Navalny no exílio reuniram-se num momento solene em memória do ativista junto da missão diplomática russa em Viena.

Os momentos de homenagem repetiram-se noutros países europeus, onde Navalny era admirado pela coragem de fazer frente ao regime de Putin, mesmo que não tenha sido sempre uma figura consensual no seio da oposição russa.