Rússia prende atacantes de sala de concertos e número de mortos sobe para 115

O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou no sábado que os quatro homens armados que mataram pelo menos 115 pessoas numa sala de concertos em Moscovo foram detidos e prometeu uma dura represália a todos os envolvidos na conspiração do ataque.

“Os quatro autores do ato terrorista que dispararam e mataram pessoas foram detidos. Estavam a viajar em direção à Ucrânia … Vamos identificar e punir todas as pessoas que apoiaram os terroristas, que prepararam o ataque”. Putin descreveu o ataque como “ato terrorista bárbaro.”

Vários homens armados, vestidos com camuflagem, invadiram na sexta-feira a Câmara Municipal de Crocus, um local com 6 200 lugares no extremo ocidental de Moscovo, de acordo com testemunhas e publicações nas redes sociais.

Os assaltantes também lançaram explosivos, provocando um enorme incêndio no complexo.

O ataque ocorreu quando os espectadores se reuniam para assistir a uma atuação de Picnic, uma famosa banda de rock russa.

O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque numa declaração no canal Telegram do grupo dizendo que os seus combatentes atacaram “uma grande concentração” nos arredores de Moscovo e “retiraram-se para as suas bases em segurança”.

A Casa Branca declarou que os seus pensamentos estão com as vítimas do “terrível” ataque a tiro contra a sala de concertos em Moscovo.

O ataque, que o Serviço Federal de Segurança da Rússia está a investigar como terrorismo, é o mais mortífero dos últimos anos na Rússia.

No início deste mês, os Estados Unidos recolheram informações sobre um ataque terrorista planeado em Moscovo, que poderia ter como alvo grandes concentrações de pessoas. O governo americano “partilhou esta informação com as autoridades russas de acordo com a sua política de longa data de ‘dever de avisar'”, declarou Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, num comunicado na sexta-feira à noite.

Duas semanas antes do atentado, a embaixada dos Estados Unidos tinha afirmado que existia o risco de “extremistas” atacarem concentrações de massas em Moscovo, incluindo concertos.

As autoridades russas anunciaram, a 3 de março, que seis supostos combatentes do Estado Islâmico tinham sido mortos numa operação na Inguchétia, uma pequena república de maioria muçulmana na região do Cáucaso.

No passado, a Rússia foi alvo de ataques de militantes islâmicos, mas também de assassínios em massa sem qualquer ligação política clara.

Em 2002, os combatentes separatistas chechenos fizeram 912 pessoas reféns num teatro de Moscovo, o Dubrovka, exigindo a retirada das tropas russas da república do Cáucaso.

As forças especiais atacaram o teatro para pôr fim à tomada de reféns e 130 pessoas foram mortas, quase todas sufocadas por um gás utilizado pelas forças de segurança para controlar os atiradores.