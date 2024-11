Ruanda cresceu em média 7.4% ao ano durante 23 anos, abrindo o caminho para o desenvolvimento sustentável.

O Governo do Ruanda e o Banco Mundial lançaram na quarta-feira um Memorando Económico intitulado “Caminhos para o Crescimento Sustentável e Inclusivo no Ruanda”.

Este relatório abrangente, um esforço colaborativo entre o Governo do Ruanda e o Banco Mundial, destaca as conquistas económicas significativas do país e apresenta recomendações para sustentar o crescimento em alinhamento com a segunda Estratégia Nacional para a Transformação (NST-2).

O Ruanda demonstrou uma resiliência económica impressionante, com um crescimento médio do PIB de 7,4% ao ano entre 2000 e 2023. Este crescimento foi acompanhado por melhorias nos indicadores sociais, incluindo a esperança de vida próxima dos 70 anos, melhor acesso aos cuidados de saúde e um maior nível de escolaridade.

O documento destaca oportunidades para o Ruanda aproveitar estas conquistas, expandindo o envolvimento do sector privado, fortalecendo o capital humano e melhorando a resiliência agrícola – factores críticos para sustentar e acelerar o caminho do Ruanda rumo a um crescimento elevado e sustentável.

O relatório serve como um roteiro para enfrentar os actuais desafios económicos e aproveitar as oportunidades emergentes em sectores-chave, incluindo o investimento privado, a educação, a agricultura e a resiliência climática. Fornece aos decisores políticos, às partes interessadas e aos parceiros de desenvolvimento conhecimentos práticos para apoiar os ambiciosos objectivos de crescimento e inclusão do país.

O Ministro das Finanças e do Planeamento Económico, Yusuf Murangwa, destacou as conquistas recentes e os objectivos futuros do Ruanda, afirmando: “O impressionante progresso do Ruanda nos últimos anos lançou uma base sólida para o crescimento económico e o bem-estar social.

Para alcançar as metas ambiciosas estabelecidas no NST-2, devemos agora dar prioridade ao aumento da produtividade, à promoção do envolvimento do sector privado e ao investimento nas pessoas. O documento fornece um quadro estratégico para abordar estas prioridades, guiando-nos para uma economia mais inclusiva e resiliente.”

As principais conclusões do Memorandum sublinham a estratégia de crescimento eficaz do Ruanda, impulsionada pelo investimento público, juntamente com uma oportunidade promissora para impulsionar ainda mais o crescimento através de um maior envolvimento do sector privado. Com o sector privado a assumir actualmente uma parte não negligenciável do PIB, o relatório destaca um potencial substancial de expansão, particularmente nos sectores dos serviços e da indústria transformadora.

O Responsável do Banco Mundial, Sahr Kpundeh, enfatizou a força da parceria entre o Governo do Ruanda e o Banco Mundial. “A nossa colaboração sublinha um compromisso partilhado com a visão do Ruanda para o crescimento sustentável. As recomendações do Memorandum proporcionam caminhos claros para uma maior resiliência económica e prosperidade partilhada. Com ajustes políticos estratégicos, estamos confiantes de que o Ruanda pode promover uma economia diversificada que traga benefícios generalizados a todos os ruandeses.”

O relatório destaca ainda o capital humano do Ruanda como pedra basilar para alcançar o crescimento a longo prazo. Recomenda o investimento sustentado na educação, no desenvolvimento de competências e na saúde. Ao nutrir uma força de trabalho qualificada e saudável, o Ruanda pode desbloquear um novo potencial de crescimento ao longo das gerações.