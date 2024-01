Roteiro para as eleições gerais na África do Sul em 2024

O sistema político e a economia da África do Sul enfrentam sérios desafios em 2024, quando o país realiza as eleições mais críticas desde o voto de libertação de 1994.

Em 1994 a votação levou o Congresso Nacional Africano (ANC) ao poder – e Nelson Mandela à presidência – inaugurando a era da libertação, apoiada por milhões de eleitores entusiasmados.

Em 2024 tudo mudou. Muitos analistas acreditam que o ANC quebrou o Contrato Social com a população sul-africana que formou a base da sua legitimidade consagrada nas eleições de 1994. O ANC está sob o peso da corrupção, da incompetência e da indiferença face às dificuldades económicas enfrentadas por milhões de pessoas.

A data das eleições será fixada pelo presidente Ramaphosa, e deverá ser no prazo de 90 dias do fim do mandato do actual parlamento, em meados de Maio de 2024

O ANC provavelmente verá a sua parcela de votos cair abaixo de 50% pela primeira vez. Se cair tão baixo como preveem algumas sondagens de opinião – digamos, abaixo dos 40% – o ANC poderá ser empurrado para a oposição. Ou, para permanecer no governo a nível nacional, seria necessário associar-se a partidos mais pequenos num acordo de coligação.

Em qualquer dos casos, muitas das províncias do país – como Cabo Ocidental, KwaZulu Natal e Gauteng – serão provavelmente governadas por coligações ou partidos de oposição após as eleições deste ano.

A perda de poder do ANC no centro e nas províncias será tão dramática como o fim do apartheid e do regime do Partido Nacional em 1994.

Mesmo que o ANC caia para menos de 50% dos votos, mas permaneça no poder através de uma coligação, isso será visto como uma derrota para muitos sul-africanos.

A possibilidade de o ANC perder o poder encorajou a proliferação de novos partidos – a maioria deles baseados na personalidade. Neste ambiente fluido, muitos veem uma oportunidade de serem eleitos para o parlamento ou para as legislaturas provinciais.

No mês passado, o antigo Presidente do ANC e Presidente do Estado, Jacob Zuma, anunciou que não apoiaria o ANC nas próximas eleições. Zuma tem travado uma guerra contra o actual Presidente Ramaphosa – principalmente devido à recusa deste último em conceder-lhe um perdão presidencial pela série de acusações de corrupção que enfrenta.

Zuma apelou aos seus apoiantes para que votassem num novo partido, o Umkhonto we Sizwe (Partido MK) – esse é o nome do braço armado agora dissolvido do ANC.

Alguns membros do ANC poderão preferir chegar a um acordo com a Aliança Democrática (AD), de centro-direita, o maior partido da oposição – mas isso está formalmente excluído, uma vez que a AD assinou a Carta Multipartidária, que a compromete a apoiar este movimento anti- Aliança ANC por uma década.

Ace Magashule, o secretário-geral expulso do ANC, formou o seu próprio partido – o Congresso Africano para a Transformação (ACT) – em Agosto de 2023. Vários conselheiros locais do ANC juntaram-se a ele. Magashule, um antigo primeiro-ministro da província do Estado Livre, foi expulso na sequência de alegações de irregularidades e por tentar destituir Cyril Ramaphosa do cargo de presidente do ANC.

Roger Jardine, antigo presidente do banco First Rand e descendente de uma família do ANC, atirou as suas luvas para o ringue, com o objectivo de lançar um movimento. Popular entre as empresas, o seu nome não é reconhecido pela maioria dos eleitores negros.

Será necessário muito mais do que um partido político centrado na personalidade para dominar o ANC, com as suas raízes profundas na sociedade, o seu passado histórico, o domínio do Estado e da base eleitoral.

Nas eleições de 2019, concorreram 48 partidos, mas apenas 14 conquistaram assentos no parlamento. A maioria dos 34 partidos que não conseguiram sobreviver desapareceram no esquecimento.

Aprendendo com isso, os partidos e políticos da oposição mais estabelecidos estão a formar alianças eleitorais – com base no pressuposto de que nenhum partido será capaz de destituir o ANC.

A Carta Multipartidária de oito membros, concluída em Agosto de 2023, é a primeira aliança pré-eleitoral da África do Sul desde o fim do apartheid. Inclui a principal oposição, a Aliança Democrática, o Partido da Liberdade Inkatha, a ActionSA, a Freedom Front Plus e a Organização Cívica Nacional Independente da África do Sul (ISANCO).

A Aliança Arco-íris Sul-Africana (SARA) foi formada em meados de 2023, entre outros, pelo Congresso do Povo (COPE), pelo Partido da Liberdade Nacional (NFP) e pelo Movimento de Cidadãos Independentes (ICM). O secretário-geral do NFP, Canaan Mdletshe, disse: “A África do Sul precisa que os partidos políticos se unam e trabalhem juntos”.

Magashule está tentando construir uma coalizão de partidos populistas de esquerda para conseguir que a EFF, antigos movimentos de libertação como o Congresso Pan-Africano (PAC) ) e muitos dos partidos baseados na Consciência Negra entrem na sua aliança. Mas seus problemas legais – ele deverá comparecer ao tribunal em abril por acusações de corrupção – podem complicar seus planos.

Pela primeira vez, os candidatos independentes serão autorizados a concorrer às eleições nacionais e provinciais na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional. Isto significa que várias figuras públicas importantes, incluindo Zackie Achmat, o activista contra o VIH-SIDA, permanecerão independentes. Achmat tem mais seguidores e mais credibilidade do que muitos dos novos partidos políticos.

Não está claro como os candidatos independentes eleitos se enquadrarão no sistema parlamentar. Muitos poderiam tornar-se fazedores de reis. É provável que sejam procurados pelos partidos para formar coligações, especialmente a nível provincial, quando nenhum partido obteve uma maioria clara.

Muitos perguntam se o ANC aceitará a derrota. Será um teste fundamental ao sistema político da África do Sul. Uma democracia só se consolida quando um partido no governo perde uma eleição, aceita a derrota e entrega o poder.

Como o ANC perdeu poder na maioria das cidades e municípios nas eleições locais, o partido está preparado para derrotas eleitorais. A questão é qual o papel que desempenha após as eleições.

Outros preocupam-se se a Comissão Eleitoral Independente (IEC) da África do Sul estará preparada para presidir a uma eleição que o ANC poderá perder. Nas eleições mais disputadas do país desde 1994, jornalistas, activistas e apoiantes da oposição irão acompanhar de perto a IEC.

Até agora, a independência da IEC não está em dúvida, mas a sua capacidade de gerir eleições complexas e competitivas com múltiplos candidatos independentes será testada até ao limite.