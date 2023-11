Reunião da OPEP+ adiada devido a divergências entre países membros sobre a produção de petróleo

A reunião da OPEP+ marcada para este fim de semana foi adiada porque as negociações enfrentaram problemas devido à insatisfação da Arábia Saudita com os níveis de produção de petróleo de outros membros.

As reuniões ministeriais acontecerão agora em 30 de novembro, informou a OPEP no seu site, sem explicar o motivo do atraso. A Arábia Saudita, que tem feito um corte adicional de 1 milhão de barris por dia na produção desde julho, estava em negociações difíceis com outros membros sobre os seus níveis de produção, de acordo com a Bloomberg.

A Arábia Saudita está a tentar convencer outros países membros a também reduzirem a produção de petróleo para reanimar os preços. Mas garantir a cooperação de outros produtores da OPEP+ pode ser uma tarefa difícil. Além disso, não é certo que a OPEP ainda tenha o mesmo poder para condicionar os preços de mercado, uma vez que surgem cada vez mais produtores de petróleo fora do círculo da OPEP.

O petróleo Brent, referência internacional, caiu 3,99%, para US$ 79,16 o barril, às 16h18 em Londres.

A OPEP e os seus aliados enfrentam um quadro cada vez mais frágil para os preços do petróleo. O petróleo bruto caiu cerca de 18% em relação ao pico de setembro, desafiando as expectativas de que os cortes na produção causariam um rápido aperto nos mercados. As perspectivas para o próximo ano parecem ainda mais fracas, com potencial para um superávit renovado no primeiro semestre.

Na última reunião em junho, países africanos da OPEP Angola, Congo e Nigéria foram pressionados a aceitar quotas de produção mais baixas para 2024 porque a sua capacidade deteriorou-se. Se estes países fossem posteriormente solicitados a fazer mais cortes de produção a partir desses níveis de quotas mais baixos, isso poderia ser difícil de aceitar. Enquanto isso, os Emirados Árabes Unidos obtiveram o direito da OPEP+ de aumentar modestamente a produção em janeiro, a fim de implantar as recentes adições de capacidade.

A nova data da reunião da OPEP, 30 de novembro, coincidirá com o primeiro dia das negociações climáticas das Nações Unidas, conhecidas como COP28, que irão ocorrer em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Por: José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola