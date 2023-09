Restrições a mototaxistas levam a manifestação no sábado em Luanda

Os motoqueiros, com o apoio de vários membros da sociedade civil, e associações de mototáxis de Luanda, vão manifestar-se no sábado, 16, pelas 10 horas contra “as restrições e interdições impostas pelo Governo Provincial aos motociclistas, em circular em quase todas as principais vias da cidade”.

Numa nota enviada ao Governo da Província de Luanda, a que a Voz da América teve acesso, os subscritores dizem que a decisão viola a “Constituição da República, no seu artigo 46a, que consagra a liberdade de residência, circulação e emigração”.

Eles consideram que a “medida que provoca desconforto no seio das duas classes” é “infundada” e pedem ao governador que “recue nesta medida pelas consequências desastrosas que acarreta”.

As restrições em causa são “objeto da nossa indignação” e são “veemente condenadas pelas classes, pois não se justifica que os veículos automóveis principais causadores da sinistralidade rodoviária, que é a segunda maior causa de mortalidade do país, continuem em livre circulação e penalisar somente a classe de moto e ciclomotores”, lê-se na carta, com data de 8 de Setembro.

Os subscritores acrescentam ainda que a “Polícia Nacional vai aproveitar da situação para extorção dos motociclistas” e terminam a carta pedindo ao Governo provincial que informe a polícia do itinerário da manifestação para a devida segurança.

A nota é assinada por Augusto Mateus, presidente da Associação de Mototaxistas de Angola, o jornalista Daniel Garelo Frederico, o professor e conhecido ativista Geraldo Gabriel Dala, a vendedeira e ativista Laurinda Manuel Gouveia, o jurista Jaime Domingos Mussinda e vários moto-taxistas.

A concentração está marcada para as 10 horas no cemitério de Santa Ana, seguindo depois a marcha até à sede do Governo provincial de Luanda.

No passado dia 6, em conferência de imprensa, o Governo provincial anunciou um pacote de medidas tendente “a melhorar o trânsito automóvel na capital do país”, que prevê restrições no horário de circulação de veículos pesados de mercadoria e no acesso de mototáxis a determinadas vias.

No caso dos mototáxis, ficaram proibidos de circular nas principais vias da capital.