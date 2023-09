Responsáveis escolares saúdam relançamento da Brigada de Segurança

As direcções de algumas escolas de Luanda saudaram, esta quinta-feira, o relançamento da Brigada de Segurança Escolar, no seu entender uma medida acertada para contrapor o sentimento de insegurança que se regista em algumas instituições de ensino.

A Brigada de Segurança Escola foi criada em 2003, mas nos últimos anos verificou-se a ausência de agentes da polícia nos estabelecimentos escolares, factor que propiciou o crescimento da onda de brigas entre os alunos.

Em declarações à ANGOP, o director da escola 243, localizada no município do Cazenga, Fernando Pepe, referiu que a Brigada Escolar vai garantir a segurança dos agentes educativos e alunos, bem como das próprias instituições, muitas das quais alvo de acções de vandalização.

Porém, reconheceu que nesta tarefa é fundamental o papel das instituições escolares, para a sensibilização dos estudantes para um comportamento adequado.

Por seu turno, Diálise de Oliveira, director da escola do ensino primário 1519, do distrito do Rangel, afirmou que a decisão da reactivação deste órgão é assertiva, por ser uma mais-valia para o processo de ensino e aprendizagem, pois professores e alunos precisam estar em segurança para aprenderem e ensinarem com eficácia.

Já o director do colégio público 329, Muginga Mutolo, disse que os agentes da polícia no sistema de educação são bem-vindo para promover a mudanças de comportamento, multiplicar medidas preventivas, desenvolver a consciencialização e capacitar a comunidade escolar acerca dos eventos danosos.

Segundo o académico, a expectativa em relação a actuação desta brigada é “muito grande”, em função da onda de violência ocorrida nas escolas nos últimos anos.

“Acreditamos que, com esse ressurgimento da Brigada Escola, a acção dos vândalos será cortada”, frisou.

Em relação à actuação dos agentes, o director disse que deverá incidir na vistoria das mochilas dos alunos, tendo em conta que ao longo dos anos se tem observado que muitas das acções de violência são protagonizadas por alunos que se fazem transportar de objectos contundentes.

Apelou aos alunos por uma melhor conduta, para procurarem absorver valores positivos e aos encarregados pediu para sejam mais vigilantes em relação aos educandos, prestando atenção ao que levam nas mochilas.

Durante a reportagem da ANGOP, foi notória a presença de agentes da Polícia Nacional nas escolas.

A Brigada de Segurança Escolar é um órgão operativo do Comando Provincial cujo objectivo é traçar estratégias, metodológicas de intervenção policial, social e cultural nas instituições de ensino.

Pretende ainda melhorar o patrulhamento de ­proximidade e continuar os encontros dos conselhos comunitários de segurança escolar, criados em todas as instituições de Luanda, para ouvir os problemas de comunidade estudantil e buscar soluções.

Neste ano lectivo, Luanda conta com mais de 500 escolas públicas, 200 escolas público-privadas e com mais de um milhão e quinhentos alunos. VS/ART