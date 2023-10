República Democrática do Congo: lista ainda provisória de 24 candidatos às presidenciais

Foi publicada esta sexta-feira 20 de Outubro, a lista provisória de candidatos às eleições presidenciais na RDC.

A comissão eleitoral da República Democrática do Congo declarou aceitável a lista provisória de 24 candidatos às eleições presidenciais previstas para Dezembro de 2023.

Do total das 24 candidaturas recebidas, todas foram todas julgadas em conformidade e declaradas aceitáveis.

Os putativos candidatos à máxima magistratura na RDC, serão devida e prontamente notificados de acordo com a Lei Eleitoral vigente no país.

A referida lista eleitoral provisória foi igualmente disponibilizada ao publico via internet, através do portal da CENI.

De entre as candidaturas provisórias, além da de Félix Tshisekedi, o presidente incumbente, no poder desde Janeiro de 2019 e tido como favorito à sua própria sucessão, há a destacar as de alguns “pesos pesados” do xadrez político congolês, tais como a do Prémio Nobel da Paz 2018 – o Dr Denis Mukwege, a de Moise Katumbi, rico homem de negócios e antigo governador do Katanga, sem esquecer as de personalidades tais como o infeliz perdedor das presidenciais de 2018, Martin Fayulu, ou ainda as dos ex-primeiros-ministros Adolphe Muzito e Augustin Matat Ponyo.

Apenas uma mulher consta da lista de 24 candidatos: trata-se de Marie-Josée Ifoku Mputa, que havia igualmente concorrido às passadas eleições de 2018.