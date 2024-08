Repensar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Apesar das melhorias significativas em algumas áreas, o mundo ainda está longe de atingir a maioria das 169 metas da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Com seis anos restantes até o prazo de 2030, é crucial desenvolver e implementar soluções ambiciosas, inspiradoras, mas viáveis, para os maiores desafios da humanidade.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram adotados por unanimidade por todos os Estados-membros das Nações Unidas em 2015. Eles constituem uma agenda ambiciosa para 2030 baseada em 17 objetivos e 169 metas subjacentes para abordar desafios globais como pobreza, saúde, igualdade de gênero, trabalho, educação e mudanças climáticas.

Com seis anos restantes até o prazo de 2030, o mundo está longe de atingir a maioria dessas metas. Apesar de melhorias significativas em algumas áreas o progresso tem sido muito lento em muitas outras.

Embora as lacunas de financiamento sejam corretamente citadas com frequência como um fator-chave, o maior obstáculo para atingir os ODS é a falta de abordagens sistemáticas para criar soluções escaláveis.

Ganhos lentos e constantes podem levar a avanços significativos ao longo do tempo, mas se o progresso se tornar muito lento, o senso de realização e a esperança para o futuro podem se dissipar.

Alcançar ganhos sistêmicos requer ousadia. Em 2015, os ODS foram lançados com um apelo à transformação. Mas apelar por soluções transformadoras é mais fácil do que desenvolvê-las. Embora os mercados sejam poderosos impulsionadores da inovação, precisamos de soluções capazes de lidar com interesses públicos mais amplos. O progresso geralmente requer novas formas de colaboração entre instituições públicas, privadas, científicas e da sociedade civil.

Mas muitas organizações têm dificuldades em atualizar as suas metas ou construir estratégias de parceria. Comunidades profissionais isoladas são difíceis de unir, deixando interesses adquiridos e as forças da inércia para expulsar a inovação. Consequentemente, a parceria continua sendo mais um valor aspiracional do que uma disciplina baseada em habilidades, e os debates políticos geralmente priorizam a ideologia em vez de soluções práticas.

Neste contexto, atingir os ODS até 2030 requer novas abordagens que sejam audaciosas o suficiente para inspirar, mas também práticas o suficiente para serem viáveis – conceitos que capturem a imaginação enquanto direcionam os debates de implementação para resultados tangíveis.

Novas tecnologias, instituições e abordagens têm a capacidade de mobilizar energia e expertise para atingir objetivos comuns e quantificáveis. Crucialmente, as novas abordagens que temos em mente devem convencer as pessoas a abandonar as práticas atuais e unir a sua criatividade e recursos em direção a um objetivo maior.

O desenvolvimento e a adoção de grandes ideias devem ser interligados. Muitas vezes, especialistas criam novas soluções sem entender as realidades enfrentadas por aqueles que seriam responsáveis por implementá-las. Por outro lado, os formuladores de políticas frequentemente falham em buscar ideias inovadoras e raramente são responsabilizados por não o fazer.

Uma outra questão diz respeito à necessidade de determinar logo no início quem pagará e como. Lamentavelmente, os ODS foram lançados sem acordo suficiente sobre financiamento , tornando até mesmo pequenas quantias de dinheiro difíceis de garantir. Sem financiamento adequado, grandes ideias permanecerão apenas isso – ideias.

Por: John W. McArthur and Zia Khan (Extratos)

Brookings