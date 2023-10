Renamo reclama “vitória” nas eleições autárquicas em Maputo

Milhares de pessoas, entre simpatizantes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e vendedores informais saíram à rua, em Maputo, para reclamar “vitória” do candidato do principal partido da oposição nas eleições autárquicas na cidade, embora sem a confirmação da Comissão Nacional de Eleições.

“A vitória está feita, a Renamo ganhou Maputo e nós vamos fazer valer a vontade de todos os moçambicanos”, disse à comunicação social o deputado Muhamad Yassine, no meio de gritos de milhares de simpatizantes do seu partido, à porta da sede da Renamo na cidade de Maputo.

Apesar desta reivindicação, continua sem haver qualquer informação oficial sobre resultados destas eleições, em todo o país, por parte do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE) ou da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Liderada pelo candidato do partido, Venâncio Mondlane, a caravana do “resgate à cidade de Maputo”, como é apelidada pelos simpatizantes da Renamo, percorreu a baixa da capital moçambicana, quase sempre com milhares de pessoas, entre simpatizantes e comerciantes informais, cantando “povo no poder”, título de uma das músicas do ‘rapper’ de intervenção social Azagaia, que perdeu a vida em março deste ano.

Venâncio Mondlane, 49 anos, é engenheiro florestal e deputado no parlamento, sendo classificado pelos seus simpatizantes como VM7 – o CR7 da política moçambicana, numa alusão a Cristiano Ronaldo.

Mondlane tentou nestas eleições, uma vez mais, “resgatar Maputo”, como avança no seu ‘slogan’, após ter sido derrotado no escrutínio de 2018 com 36,43% dos votos, contra 56,95% do candidato da Frelimo.

Venâncio Mondlane saiu em 2018 do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro partido parlamentar, para a Renamo, numa de várias movimentações de candidatos inéditas em eleições autárquicas em Moçambique naquele ano.

As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram em 65 municípios do país durante o dia de quarta-feira, tendo as urnas encerrado às 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

Pouco mais de 4,8 milhões de eleitores podiam votar nestas eleições, tendo a porta-voz do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), Regina Matsinhe, assegurado que se tratou de uma “votação ordeira e pacífica”, embora apontando “incidências ao longo do dia”.