Relatório Draghi sobre o futuro da competitividade da UE: diagnóstico económico correcto mas financeiramente inviável

No seu relatório tão aguardado sobre a competitividade da União Europeia, Mario Draghi , ex-presidente do Banco Central Europeu e ex-primeiro ministro da Itália, instou o bloco a desenvolver as suas tecnologias avançadas, criar um plano para atingir as suas metas climáticas e impulsionar a defesa e a segurança de matérias-primas críticas, rotulando a tarefa de “um desafio existencial”. Draghi pediu que a UE invista até 800 mil milhões de euros adicionais por ano e se comprometa com a emissão regular de títulos de dívida conjunta para tornar o bloco mais competitivo com a China e os EUA.

Draghi disse que a Europa precisará impulsionar o investimento em cerca de 5 pontos percentuais do PIB do bloco — um nível não visto em mais de 50 anos — para transformar a sua economia e permanecer competitiva. Ele alertou que o crescimento económico da UE era “persistentemente mais lento” do que nos EUA, questionando a capacidade do bloco de digitalizar e descarbonizar a economia com rapidez suficiente para rivalizar com seus concorrentes do leste e oeste.

“Pela primeira vez desde a Guerra Fria, devemos temer genuinamente por nossa autopreservação”, Draghi disse a repórteres em Bruxelas na segunda-feira na apresentação do seu relatório juntamente com a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. “E a razão para uma resposta unificada nunca foi tão convincente e estou confiante de que em nossa unidade encontraremos a força para reformar.” Acrescentou Draghi.

Por seu lado, a Presidente von der Leyen declarou “ Ao longo deste ano, caro Mario, tivemos o prazer de nos encontrar com muita frequência e de ter uma troca intensiva. Compartilhamos análises da situação económica e começamos a moldar soluções. Isso foi facilitado pelo nosso acordo sobre dois princípios fundamentais. Primeiro, a única maneira de garantir a nossa competitividade a longo prazo é abandonar os combustíveis fósseis e adotar uma economia limpa, competitiva e circular. Segundo, os nossos esforços em competitividade devem andar de mãos dadas com o aumento da prosperidade para todos na Europa. Todas as transformações que colocaremos em movimento devem ser justas. Podemos construir sobre o nosso modelo social de muito sucesso – a economia social de mercado.”

A implementação das propostas mais ambiciosas do relatório, como mais dívida conjunta, enfrentará uma resistência significativa de países como Alemanha e Holanda, que se opõem fortemente a uma integração fiscal mais profunda. Além disso, a maioria dos maiores países da UE está a lidar com situações políticas domésticas difíceis, como a França, que podem criar espaço limitado para manobrar.

O relatório surge no momento em que os líderes europeus estão cada vez mais cientes da perda de competitividade contra os principais rivais do bloco, como os EUA e a China, em parte devido à dependência energética da Europa e à falta de matérias-primas. Enquanto isso, a UE continua a ser prejudicada pela incapacidade de suas indústrias de telecomunicações e defesa de aproveitar economias de escala e estar melhor preparada para uma postura de segurança mais ágil.

A UE também falhou até agora em avançar em um roteiro para reduzir as barreiras de seus mercados de capitais para mobilizar bilhões de euros através de suas fronteiras, necessários para acelerar o desenvolvimento de tecnologias limpas para atingir as suas ambiciosas metas verdes ou para criar a próxima geração de campeões da tecnologia.

As consequências da resposta lenta da EU aos desafios impostos pelos incentivos financeiros americanos para a transição verde e pelos planos industriais agressivos da China, com bilhões de dólares investidos em subsídios, já são sentidas em algumas das principais indústrias na União Europeia.

Draghi expôs os desafios que a indústria da UE enfrenta ao embarcar no seu objectivo de atingir o zero líquido até meados do século. Os preços da energia na região estão muito altos e estão retendo investimentos, enquanto as metas climáticas do bloco estão colocando um pesado fardo de curto prazo nos setores de maior emissão. A China e os EUA não enfrentam tais obstáculos, enquanto o nível de financiamento que eles fornecem ao sector supera o da UE.

Planos de Energia

Para tornar a transição energética uma oportunidade, a Europa precisa sincronizar todas as suas políticas com as metas climáticas e elaborar um plano conjunto de descarbonização e competitividade que abranja produtores de energia, setores de tecnologia limpa e automotivo, bem como empresas com uso intensivo de energia, onde as emissões são difíceis de reduzir.

Financiamento da Defesa

O relatório sugere financiamento comum para P&D de defesa em vários setores, como drones, mísseis hipersônicos, armas de energia direcionada, inteligência artificial de defesa e guerra no fundo do mar e no espaço, mas também no setor espacial. Ele também recomenda aumentar a aquisição colaborativa em equipamentos de defesa, bem como favorecer empresas europeias, desde que sejam competitivas.

Draghi sinaliza riscos para o plano da UE de taxar o carbono além de suas fronteiras

O ousado plano da Europa de colocar um preço nas emissões de carbono importadas traz riscos que podem torná-lo ineficaz, de acordo com Mario Draghi .

A União Europeia precisa de um Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono bem-sucedido para garantir condições de igualdade com rivais globais na transição para o zero líquido, disse Draghi. No entanto, o seu design complexo e dependência de parceiros globais levantam dúvidas sobre a sua implementação, potencialmente exigindo que a UE modifique as suas regras.

“Embora o CBAM seja um instrumento importante para as empresas europeias permanecerem competitivas em relação aos seus pares internacionais que enfrentam preços de carbono mais baixos ou inexistentes, o seu sucesso ainda é incerto”, disse ele.

A ideia de impor uma taxa de carbono, apresentada como parte do Acordo Verde da UE em 2021, já desencadeou uma reação hostil de parceiros comerciais, incluindo Brasil, China, EUA e vários países africanos.

Visão de Draghi para renovação da UE bate na parede da oposição alemã

A dívida conjunta simplesmente não está na agenda da Alemanha — independentemente do aviso de Mario Draghi de que é a única maneira de tornar a União Europeia mais competitiva com a China e os EUA.

O ex-primeiro-ministro italiano mal havia terminado de apresentar o seu tão aguardado relatório na segunda-feira sobre como consertar a economia em dificuldades da Europa — tendo como peça central a emissão de títulos comuns — quando o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, respondeu que tal abordagem não resolverá os problemas estruturais da região.