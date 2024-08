Reino Unido e Alemanha visam novo pacto de cooperação, enquanto Starmer reconstrói laços com a UE

A Grã-Bretanha e a Alemanha pretendem chegar a um acordo sobre um amplo tratado de cooperação como parte dos esforços do Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, para melhorar os laços com os aliados europeus.

O novo primeiro-ministro do Reino Unido conversou na quarta-feira com o chanceler alemão Olaf Scholz em Berlim e as duas nações publicaram uma declaração conjunta delineando um acordo bilateral cobrindo tudo, desde defesa e segurança até tecnologia, energia limpa e migração. Starmer chamou isso de “parte de uma redefinição mais ampla baseada num novo espírito de cooperação”.

“Tal tratado nunca existiu antes entre a Alemanha e o Reino Unido”, disse Scholz ao lado de Starmer na chancelaria após as conversas.

A ambição dos países de coordenar a defesa ganhou novo ímpeto depois que a invasão da Rússia em 2022 os estimulou a se transformarem rapidamente em dois dos doadores mais generosos de ajuda militar do continente para a Ucrânia.

O tratado entre o Reino Unido e a Alemanha pretende anteceder um pacto de segurança em toda a União Europeia que o governo de Starmer quer usar para reforçar a cooperação de defesa com o bloco mais amplo.

No entanto, o governo do Reino Unido continua vago sobre o que esse acordo mais amplo consistiria e até agora deu orientação limitada aos funcionários encarregados de elaborar propostas para ele, disseram pessoas familiarizadas com essas discussões.

As negociações para o acordo em toda a UE não devem começar antes da primavera de 2025. Ainda assim, a cooperação com a Alemanha faz sentido como um prelúdio para isso.

Starmer, que está em alta após assumir o poder há sete semanas com um mandato enorme, definiu o contato com a Alemanha em termos de sua missão de impulsionar a taxa de crescimento de seu país.

Autoridades de ambos os lados estão ansiosas para enfatizar o relacionamento próximo entre Starmer e Scholz e virar a página da suspeita mútua que caracterizou as relações entre o antigo Partido Conservador no poder no Reino Unido e seus parceiros europeus.