Reino Unido atrás da Europa no desenvolvimento da economia verde

O Reino Unido está a ficar para trás em relação à Europa no desenvolvimento de indústrias verdes, mesmo antes de o retrocesso do governo de Rishi Sunak nas políticas de zero emissões alarmar os investidores.

Contrariamente à posição do governo de que o Reino Unido está à frente e, portanto, pode dar-se ao luxo de abrandar, os bens e serviços verdes contribuíram apenas com 3,9% da economia britânica, em comparação com 5,8% da União Europeia. Na Dinamarca e na Suécia, os valores foram de 11,5% e 10,9%, respetivamente, enquanto a Alemanha foi de 5,7%.

As conclusões surgem depois de Sunak suavizar partes da agenda verde do Reino Unido em setembro, incluindo a proibição da venda de automóveis a gasolina. As críticas a esse recuo coincidem com o novo relatório, que conclui que o governo perdeu oportunidades de criar centenas de milhares de empregos ao não investir na transição para emissões líquidas zero.

Se o Reino Unido tivesse imitado a Dinamarca no desenvolvimento de uma indústria para fabricar turbinas eólicas, poderia ter criado mais 98 mil empregos. No mês passado, a indústria offshore foi atingida quando um leilão do governo do Reino Unido para energia eólica offshore não conseguiu atrair quaisquer propostas, mesmo depois de os promotores alertarem repetidamente o governo de que eram necessários melhores incentivos para atrair investimento.

“A maior influência sobre os investidores é um quadro regulamentar que oferece mais incentivos”, disse Brennan Spellacy, CEO da plataforma de crédito de carbono Patch.

Há também um forte contraste entre o Reino Unido e os EUA, onde o ambiente de investimento foi dinamizado pela Lei de Redução da Inflação, de acordo com Spellacy.

Dos 1,4 biliões de libras (1,7 biliões de dólares) de investimento necessários para levar o Reino Unido à sua meta líquida zero, 70% têm de vir do sector privado, de acordo com a associação industrial Energy UK. “Há muito que podemos fazer para conseguir mais capital em projetos com incentivos fiscais”, disse Emma Pinchbeck , CEO da Energy UK.

O primeiro-ministro tomou a decisão de adiar a proibição no Reino Unido à venda de automóveis a gasolina e diesel, adiar a eliminação progressiva das caldeiras a gás e eliminar as normas de eficiência energética para os proprietários como um esforço para proteger as famílias que lutam com as contas. No entanto, ele foi acusado de tentar transformar as emissões líquidas zero em uma arma antes das eleições do próximo ano.