Rede social chinesa TikTok lança uma loja de compras online nos EUA

O TikTok é atualmente uma das redes sociais mais populares e usadas pelos utilizadores, desde os mais novos aos mais velhos. E apesar de a sua reputação estar um pouco tremida, muito devido às questões de segurança, a plataforma continua a apostar em vários segmentos diferentes. Neste sentido, a empresa ByteDance anunciou que o TikTok lançou uma loja de compras online nos Estados Unidos da América.

O TikTok é uma plataforma de vídeos curtos que rapidamente conquistou a atenção dos utilizadores, especialmente dos mais novos. E embora esteja constantemente envolvida em várias polémicas, tendo mesmo já sido banida de alguns países, ninguém pode negar que a plataforma é muito popular em todo o mundo.

E parece que os conflitos ficam um pouco em segundo plano para a criadora ByteDance que tem integrado na app várias novidades.

TikTok lança compras online nos EUA

De acordo com as recentes informações, a empresa chinesa anunciou nesta terça-feira (12) no seu blog que está a lançar oficialmente o seu negócio de comércio eletrónico nos Estados Unidos, depois de vários meses de testes.

As compras online no TikTok vão ser possíveis através de vários recursos na app, numa tentativa de obter um sucesso semelhante ao de outras plataformas de compras online chinesas, como a Shein e a Temu.

Assim, os mais de 150 milhões de utilizadores do TikTok residentes nos EUA podem ver vídeos e transmissões ao vivo com links para comprarem produtos no seu feed. Os criadores de conteúdos, as marcas e os comerciantes têm ao dispor agora ferramentas para criarem conteúdos compráveis.