Recuros naturais de Angola atraem turistas sul-africanos

O embaixador do turismo na África do Sul, George Van Deventel, destacou, esta sexta-feira, na província do Cunene, que as potencialidades turísticas de Angola elevam cada vez mais o interesse da comunidade internacional a visitar o país.

Em declarações à ANGOP, no âmbito de uma visita de 14 dias nas províncias do Cunene, Huíla e Namibe, o também coordenador da “Trans África Drive Adventures”, reconheceu que o país dispõe de potencialidades enormes em termos de beleza natural e dos vários povos que suscitam interesses para serem descobertos e divulgados.

“Na minha opinião Angola é de facto uma potência e uma nação muito bonita, facto que alicia os turistas a visitar o país, para desfrutar das belezas escondidas dentro do turismo regional africano”, sublinhou.

Acrescentou que, deste modo, os turistas terão a possibilidade de visitar e ver por si mesmo as belezas existentes no “país irmão”. Referiu também que a plataforma possui uma página com 170 mil seguidores de todo mundo no faceboock, onde são mostradas as belezas de África.

Nesta jornada, disse que estão enquadrados 20 turistas, oriundos de Cape Town, que vão fazer um percurso nas províncias do Cunene, Huila (Lubango) e Namibe, com a intenção de chegar à foz do rio Cunene, ao parque do Iona, praia do Flamingo e Ruacaná.

Por outro lado, ressaltou a necessidade de se melhorar as vias de acesso, sublinhando que devido a falta de acessibilidade em Angola, são obrigados a cruzar a Namíbia para desfrutar das belezas existentes no Ruacaná.

A província do Cunene constitui uma das portas de entrada terrestre de vários turistas para o país, provenientes sobretudo da Namíbia, África do Sul, Botwana, Moçambique entre outros, por via da Estrada Nacional 105.

Com a implementação do Programa de Fomento e Promoção do Turismo, Angola pretende alcançar dois milhões de turistas anualmente.

Em 2023, o país registou a entrada de 133 mil turistas, mais 11 mil em relação a 2022, proveniente de 100 países com destaque para Portugal, China, Índia, Brasil entre outros.FI/LHE/QCB