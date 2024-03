RDC fornece financiamento inicial para projeto doméstico de refinação de cobalto e cobre

O governo da República Democrática do Congo (RDC) forneceu financiamento inicial para um projeto que visa produzir o primeiro sulfato de cobalto do país.

A empresa privada congolesa de processamento e comércio de metais Buenassa garantiu US$ 3,5 milhões do governo, disse o CEO Eddy Kioni ao The Africa Report .

O projecto, que também incluirá a produção de cátodos de cobre, necessitará de 350 milhões de dólares para atingir a produção inicial, prevista para 2027. O financiamento do governo é “um sinal político para mostrar o seu apoio”, diz Kioni.

A primeira fase do projeto greenfield na província de Lualaba, no sul do país, visa uma produção anual de sulfato de cobalto de 5.000 toneladas e uma produção de cátodo de cobre de 30.000 toneladas. Buenassa está trabalhando com o consultor financeiro Delphos , baseado em Washington DC, nas opções de financiamento.

O facto de a maior parte dos minerais críticos do país ser atualmente fornecida à China coloca a RDC numa posição “muito frágil”” e há uma necessidade de “reequilibrar o acesso” a favor dos mercados ocidentais, diz Kioni. “Há alinhamento deste projeto com os interesses dos Estados Unidos.”

“Precisamos de garantir, como país, que controlamos o fornecimento dos nossos minerais críticos na cadeia de abastecimento global. É uma questão de soberania nacional.”

A disponibilidade de fornecimento de energia , diz Kioni, ajudará a determinar a rapidez com que a capacidade do projeto será aumentada. A energia hidrelétrica será a principal fonte de energia, com algum uso de energia solar. A implementação do projeto será coordenada por uma comissão criada pelo gabinete do Presidente Félix Tshisekedi , e identificar as melhores fontes de energia está entre as suas tarefas.

A RDC fornece entre 60% e 70% do cobalto mundial. De acordo com a investigação da OCDE, a mineração industrial representa cerca de 70%-80% da produção da RDC, sendo o restante proveniente da mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). Assim, a produção artesanal de cobalto na RDC representa entre 13% e 20% da produção mundial.

Estima-se que 40 mil dos 255 mil mineiros de cobalto da RDC sejam crianças . Kioni aponta para o que chama de “hipocrisia internacional” nas cadeias de abastecimento de cobalto entre pessoas que dependem de cobalto de origem desconhecida para os seus telemóveis. Buenassa pretende desenvolver uma solução de rastreabilidade baseada em blockchain para tornar transparentes as origens de seu cobalto. A empresa assinou um memorando de entendimento com um parceiro europeu de blockchain não identificado e um anúncio será feito em breve.