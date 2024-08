RD Congo terá em breve o primeiro porto de águas profundas, melhorando o acesso do país aos mercados internacionais

Desde a sua criação, a República Democrática do Congo tem sido considerada um país encravado, sem portos de águas profundas. Isto tornou o Congo dependente dos seus vizinhos costeiros para transportar os seus produtos, especialmente matérias-primas, e importar produtos. O Corredor do Lobito, em Angola, é uma das rotas que o Congo utiliza para transportar minerais.

Esta situação poderá mudar em breve. A DP World dos EAU e o braço de financiamento do desenvolvimento do governo britânico quebrarão em breve o isolamento do Congo com a construção de um porto de águas profundas, iniciado em 2022 e previsto para 2025, na República Democrática do Congo, enquanto a empresa de logística dos Emirados Árabes Unidos amplia a sua expansão em África, anunciou a Bloomberg.

A British International Investment vai investir US$ 35 milhões na construção de infraestrutura da DP World no Porto de Banana — localizado onde o Rio Congo encontra o Oceano Atlântico, junto da fronteira com Angola — seguindo parcerias semelhantes entre as duas empresas na Somalilândia, Egito e Senegal.

“O porto está sendo desenvolvido em múltiplas fases e a sua capacidade deve aumentar gradualmente ao longo do tempo”, disse a BII na segunda-feira numa declaração. A agência governamental do Reino Unido estima que o investimento cortará o custo do comércio na RDC em 12% e criará até 85.000 empregos.

O projeto adiciona outro local à pegada da DP World na África, onde planeia gastar US$ 2 bilhões em portos e US$ 1 bilhão em seus negócios de logística nos próximos três a cinco anos para atender ao crescimento de longo prazo. Os concorrentes da empresa também têm investido em todo o continente em vista da crescente demanda por exportações de minerais essenciais.

O declínio da empresa ferroviária e de logística da África do Sul Transnet SOC Ltd. está criando oportunidades adicionais para portos regionais que estão aumentando a capacidade enquanto a empresa, antes dominante, implementa medidas para melhorar as operações.

Corredor Atlântico-Índico

A estratégia da DP World inclui desenvolver Banana e criar um novo corredor comercial que a ligue à costa leste da África, disse o presidente Sultan Ahmed Bin Sulayem . “Gostamos de criar corredores”, disse ele numa entrevista. “Aqui, vamos ligar o Oceano Índico ao Oceano Atlântico. Isso é bom para nós.”

O projeto está definido para transformar a infraestrutura rudimentar da RDC adicionando um cais de 600 metros (1.968 pés) com um calado de 18 metros, capaz de lidar com os maiores navios em operação. A DP World planeia ter uma capacidade de movimentação de contentores de cerca de 450.000 unidades.

Um mercado em expansão para minerais essenciais — incluindo cobre da Zâmbia e da República Democrática do Congo — está ajudando a impulsionar a necessidade de maior capacidade logística, disse Mohammed Akoojee , diretor executivo da unidade da DP World na África Subsaariana, à Bloomberg no início deste ano.

“Temos visto a demanda aumentar nos últimos anos, em grande parte impulsionada por todo o movimento de eletrificação global e pela demanda por commodities como cobalto e lítio”, disse ele. O projeto foi criticado por suas potenciais ameaças ambientais, uma vez que faz fronteira com o Parque Nacional de Manguezais do Congo, lar de espécies vegetais e animais vulneráveis e ameaçadas de extinção.