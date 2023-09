RD Congo procura Investimentos no sector mineiro e parceiros para o maior projeto hidroelétrico do mundo Inga

A República Democrática do Congo continua a procurar parceiros para o maior projeto hidroelétrico do mundo Inga e espera investimentos alargados na mineração por parte dos Emirados Árabes Unidos, à medida que a nação da África Central se prepara para as eleições de dezembro.

Embora as negociações tenham estagnado no desenvolvimento do projeto Grand Inga de 44 gigawatts com o bilionário australiano Andrew Forrest e a sua empresa, a Fortescue Future Industries Ltd., o Presidente Felix Tshisekedi disse a repórteres em Nova Iorque que há interesse no projeto por parte de outros potenciais parceiros.

“Não é impossível que amanhã possamos ver um tipo de consórcio a desenvolver-se em torno do Banco Mundial, investidores chineses, talvez europeus”, juntamente com a Fortescue, disse ele à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tshisekedi espera encontrar-se esta semana com a Fortescue, que deseja desenvolver um projeto de hidrogénio verde no Congo. A empresa recusou-se a comentar na quarta-feira.

O líder congolês procura posicionar o país rico em recursos como um destino para investidores em busca de soluções para as mudanças climáticas. Além da energia hidroelétrica, ele está a promover créditos de carbono para proteger a segunda maior floresta tropical do mundo e o investimento em minerais críticos de energia verde, incluindo cobre e cobalto. O Congo é o maior produtor mundial de cobalto.

A Primera Group Ltd. sediada em Abu Dhabi aumentará em breve os investimentos para incluir esses dois metais após iniciar um empreendimento de ouro com o governo em janeiro, disse Tshisekedi. O grupo também está a planear uma fundição para produzir tântalo, estanho e tungsténio em parceria com uma empresa estatal de mineração.

Os planos sinalizam uma abertura a novos investidores para além das empresas chinesas e europeias que controlam a maioria das indústrias de mineração e telecomunicações do Congo. Os Emirados Árabes Unidos poderiam em breve oferecer programas de desenvolvimento na educação e já forneceram equipamento e treinamento às forças armadas da nação que ajudaram a repelir um recente ataque do grupo rebelde M23 no leste do Congo, disse ele.

O conflito tem assolado o leste rico em recursos do Congo há décadas, e a animosidade entre o governo congolês e o vizinho Ruanda levantou receios de um conflito mais alargado. O Congo acusa Ruanda de apoiar o M23, uma acusação que Kigali nega.

O governo do Congo também está a renegociar um contrato de $6,2 mil milhões de minerais por infraestrutura com a China, que Tshisekedi disse resultará numa “nova aventura” entre os dois países. A dominação da China nas minas de cobre e cobalto do Congo tornou-se uma preocupação para os governos ocidentais preocupados com o acesso a minerais-chave para baterias.