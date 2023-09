RCA: François Bozizé condenado a prisão perpétua

François Bozizé, os filhos Jean-Francis e Aimé-Vincent conhecidos- os líderes dos principais grupos rebeldes da República Centro-Africana – Nourredin Adam, Ali Darassa, Mohamed Al-Khatim, Abakar Sabone ou Sambe Bobo –integram a lista das 23 pessoas condenadas pelo Tribunal de Recurso de Bangui.

Julgados à revelia, foram condenados a prisão perpétua por sete acusações, incluindo perigo para a segurança interna, conspiração criminosa, rebelião e conspiração. Maxime Mokom, antigo líder anti-balaka, actualmente detido pelo Tribunal Penal Internacional, também foi condenado.

Em Dezembro de 2020, a Coligação dos Patriotas pela Mudança (CPC) lançou uma ofensiva para impedir a realização das eleições presidenciais para as quais a candidatura de François Bozizé tinha sido invalidada. O escrutínio acaba por ser adiado para o início de Janeiro 2021, acabando por eleger o Presidente Faustin-Archange Touadéra.

François Bozizé, de 76 anos, refugiou-se no Chade até Março de 2023, altura em que se exilou na Guiné-Bissau. É o coordenador da Coligação de Patriotas pela Mudança (CPC), a principal coligação rebelde centro-africana formada em Dezembro de 2020 e que prossegue uma guerra de guerrilha no norte do país.

A República Centro-Africana, um dos países mais pobres do mundo, foi palco de uma guerra civil, em 2013. Na altura, a coligação de grupos armados muçulmanos, denominada por Séléka, derrubou o chefe de Estado François Bozizé, que depois armou os chamados grupos anti-balaka, milícias, principalmente cristãs na tentativa de recuperar o poder.