R D Congo: Gecamines aperta controle sobre os recursos minerais do país

A mineradora estatal Gecamines, da República Democrática do Congo, disse que se oporá à venda da empresa mineira Chemaf Resources Ltd., apoiada pela Trafigura Group, para a chinesa Norin Mining Ltd, anunciou a agência de notícias Bloomberg.

A Chemaf arrenda a licença do seu principal projeto Mutoshi da Gecamines, que disse numa declaração que tem o direito de rejeitar a transferência de propriedade. A Chemaf disse em resposta que o governo do Congo aprovou a transação.

A Chemaf vem buscando um comprador há meses após uma queda nos preços do cobalto que criou dificuldades para finalizar projetos importantes, incluindo Mutoshi. A empresa disse que havia concordado com uma venda para a Norin Mining, o que lhe permitiria liquidar empréstimos existentes e lidar com obrigações com credores.

A Trafigura organizou um empréstimo de US$ 600 milhões para a Chemaf em 2022 para financiar o desenvolvimento de Mutoshi e a atualização de sua operação de cobre e cobalto Etoile existente. A Chemaf disse anteriormente que tinha cerca de US$ 690 milhões em dívidas em setembro, incluindo cerca de US$ 510 milhões sacados do empréstimo organizado pela Trafigura.

A Gecamines soube do acordo pela imprensa, e o seu conselho de administração rejeitou a transação por unanimidade, disse a empresa num comunicado.

Como locadora e proprietária, a Gecamines “tem o direito de informação prévia e, mais fundamentalmente, o direito de aprovação no caso de uma mudança direta ou indireta de controle”, afirmou.

O governo do Congo “já forneceu suporte por escrito para a transação” e a principal subsidiária da Chemaf no país da África Central agora “espera um envolvimento contínuo” com a Gecamines para garantir o sinal verde da mineradora estatal, disse a Chemaf num comunicado.

A decisão da Chemaf de se colocar à venda seguiu-se a um alívio concedido por um tribunal congolês que exigiu que a empresa-mãe “tomasse medidas ativas para lidar com as obrigações financeiras pendentes” da unidade local, disse a empresa. A venda proposta para a Norin Mining “fornecerá o capital para financiar a conclusão” dos projetos Mutoshi e Etoile, disse.