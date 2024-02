Quénia vende títulos “Samurai” no Japão a um preço entre 1% e 2%, num plano de financiamento barato

O plano do Quénia de angariar cerca de 500 milhões de dólares através da venda de obrigações no Japão terá um preço entre 1% e 2%, à medida que o país da África Oriental procura fontes de financiamento mais baratas.

“Concluímos as discussões com o Japão, para onde iremos em busca do vínculo samurai”, disse o presidente queniano, William Ruto , durante uma entrevista na capital, Nairobi. “Vai nos custar entre 1% e 2%, o mercado interno está em torno de 15% a 16%.”

O Quénia e a Nippon Export and Investment Insurance anunciaram a venda planeada de obrigações no início deste mês. A oferta será dividida em duas fases, deverá ser concluída em quatro meses e os recursos serão gastos no ano fiscal 2024-25, anunciou este mês o Tesouro Nacional.

Desde que assumiu o cargo, há um ano e meio, Ruto tem pressionado agressivamente para aumentar as receitas do governo, propondo uma série de novos impostos que provocaram protestos de rua e lhe valeram um apelido: Zakayo – em suaíli para o chefe coletor de impostos bíblico, Zaqueu.

O Quénia tem de aumentar as suas receitas fiscais em linha com um programa do Fundo Monetário Internacional, que classifica o risco de sobre-endividamento do país como elevado.

Ruto disse que está empenhado em reduzir a dependência do Quénia da dívida, aumentando o seu imposto para 25% do produto interno bruto na próxima década, dos actuais 16%.

O país está no meio de uma crise de custo de vida com a inflação perto do limite superior da faixa-alvo do governo. O xelim baixou 21% em relação ao dólar no ano passado, alimentando a inflação e piorando os indicadores da dívida do país da África Oriental. Desde então, recuperou e é uma das moedas de África com melhor desempenho este ano.

Ruto disse que o governo também pretende aumentar os depósitos do Quénia em credores multilaterais , o Banco Africano de Exportações e Importações , o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco de Comércio e Desenvolvimento para diversificar ainda mais as fontes de empréstimos acessíveis.

Ao conseguir novos empréstimos, o governo garantirá vencimentos escalonados para evitar grandes pagamentos únicos. O Quénia rolou mais de 1,4 mil milhões de dólares em euro-obrigações este mês, evitando um prazo de vencimento que alguns investidores esperavam que iria entrar em incumprimento.

“Nunca mais chegaremos a um ponto em que teremos que pagar US$ 2 bilhões de uma só vez”, disse Ruto, referindo-se ao vencimento em junho. As euro-obrigações foram emitidas a um valor espantoso de 10,375%, ilustrando a pressão que o Quénia sentiu para refinanciar essa dívida