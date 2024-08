Quénia: Tribunal anula lei de finanças de 2023 em novo golpe para o presidente Ruto

O Tribunal de Apelações do Quénia declarou na quarta-feira a lei de finanças do governo de 2023 inconstitucional, infligindo um novo golpe ao governo do presidente William Ruto, que retirou o projeto de lei de finanças deste ano após protestos mortais .

Os projetos de lei de finanças , que são apresentados ao parlamento no início de cada ano fiscal, são o principal veículo para o governo definir as suas medidas de arrecadação de receitas, incluindo aumentos de impostos e a introdução de novos impostos.

A versão de 2023 foi contestada na justiça após uma rodada de protestos de rua liderados pela oposição política que se tornaram violentos, depois que o governo de Ruto a usou para dobrar o imposto sobre valor acrescentado sobre combustíveis, introduzir um imposto sobre moradia e aumentar o imposto sobre o rendimento pessoal, entre outras medidas.

“Uma declaração adicional é emitida de que o não cumprimento deste ditame constitucional torna toda a Lei de Finanças de 2023 inconstitucional”, disse um tribunal de três juízes do Tribunal de Apelações em uma decisão.

O veredito do tribunal foi em relação a uma outra decisão do Tribunal Superior no final do ano passado, que deixou o projeto de lei de finanças praticamente intacto, eliminando apenas o imposto habitacional.

O governo aprovou uma nova lei para permitir a continuação da cobrança do imposto habitacional após essa decisão, e essa lei também está sendo contestada na justiça.

O governo, que tem se apoiado na lei de finanças de 2023 para continuar arrecadando impostos depois que Ruto retirou o projeto de lei deste ano, não comentou imediatamente a decisão.

O governo pode apelar da decisão do Tribunal de Apelação no Supremo Tribuan, que é a mais alta instância.

Ruto nomeou um novo ministro das Finanças depois de demitir todos os ministros, exceto um, em resposta aos protestos violentos liderados por jovens que começaram no mês passado.

Ruto diz que os impostos mais altos são necessários para permitir que o governo financie programas de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, pague uma pesada dívida pública que atualmente excede o nível recomendado pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial.

O governo apresentou um novo plano económico ao FMI e espera que o conselho do fundo o considere no final de agosto.