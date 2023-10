Quénia reembolsará antecipadamente 500 milhões de dólares da dívida Eurobond para acalmar os mercados internacionais

O Quénia está a planear recomprar antecipadamente um quarto da sua dívida internacional em Eurobond de 2 bilhões de dólares de 2024 antes do final do ano, depois de garantir novos empréstimos, disse à Reuters o governador do banco central Kamau Thugge. A decisão visa aliviar as apreensões do mercado sobre a capacidade do país de pagar a dívida.

O país está em conversações para angariar entre 500 milhões e mil milhões de dólares em empréstimos comerciais de dois bancos regionais, o Banco de Comércio e Desenvolvimento e o Banco Africano de Exportações e Importações, disse Thugge numa entrevista à margem das reuniões do Banco Mundial e do FMI em Marraquexe.

“Usaríamos parte disso para a recompra, para a gestão do passivo, e o resto seria para o apoio orçamental”, disse Thugge, que no início deste mês disse que o Quénia esperava “reduzir progressivamente o passivo do Eurobond”.

“Gostaríamos de começar o mais rápido possível”, disse ele sobre a recompra.

A abordagem do Quénia para reembolsar os 2 mil milhões de dólares em obrigações de 2024 está a ser observada de perto por investidores estrangeiros, dados os seus crescentes reembolsos de dívida, o enfraquecimento da moeda e o aumento dos rendimentos das obrigações, que bloquearam muitos países em desenvolvimento fora dos mercados de capitais internacionais.

Thugge disse que o Quénia também está em conversações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para um “aumento” do seu programa de empréstimos, que está a ser submetido à sua sexta revisão em Novembro, e com o Banco Mundial para adicionar um empréstimo de 750 milhões de dólares planeado para Março.

“Não nos importamos de pedir acesso excepcional”, acrescentou o governador. “É claro que tem condicionalidades e requisitos adicionais, mas o tipo de reformas que estamos a realizar… podemos colocar isso em cima da mesa.”

O acesso excepcional permitiria ao Quénia solicitar mais do que o seu limite de financiamento do FMI. Se mais fundos forem aprovados, será o terceiro aumento no programa de empréstimos, que foi originalmente fixado em 2,3 mil milhões de dólares em 2021.

Se o Quénia continuar a ser incapaz de emitir novas obrigações internacionais e tiver de reembolsar os 2 mil milhões de dólares das suas reservas em moeda estrangeira, as reservas ainda seriam de cerca de 7 mil milhões de dólares no final de Junho de 2024, disse Thugge.

Em 5 de Outubro, o banco central afirmou que tinha 6,9 mil milhões de dólares em reservas cambiais utilizáveis, o suficiente para cobrir cerca de 3,7 meses de importações.

O banco central manteve a sua principal taxa de juro (KECBIR = ECI) em 10,5% em 3 de outubro. A inflação subiu para 6,8% em setembro, de 6,7% no mês anterior, tendo caído abaixo da meta de 7,5% em junho pela primeira vez em um ano.

“Ainda estamos tendo algumas pressões sobre a taxa de câmbio, então gostaríamos de pelo menos manter as taxas de juros onde estão por algum tempo”, disse Thugge, recusando-se a especificar um prazo.

Apesar das pressões da dívida do Quénia, a economia deverá crescer 5,5% este ano e cerca de 6% em 2024, disse Thugge, acima das previsões do FMI para a África Subsariana de 3,3% e 4%, respetivamente.