Quénia planeia redirecionar o perfil da dívida para empréstimos multilaterais em condições favoráveis

O Quénia planeia redirecionar o perfil da dívida pública do país para empréstimos multilaterais em condições favoráveis e reduzir os passivos comerciais internos e externos num esforço para diminuir o fardo da dívida.

O empréstimo público também mudará para apoiar projetos específicos em vez de apoio orçamental geral.

O novo secretário do Tesouro declarou que o seu foco “ é ter dívida comercial em não mais que 5% da carteira de dívida externa, e ter 75% em dívida multilateral e apenas 20% ou algo em torno disso em dívida bilateral”.

O perfil da dívida externa do Quénia em 2010 era composto de 66% de empréstimos multilaterais e passivos comerciais de 4%. Uma década depois, cerca de 31% da dívida pública era comercial e está atualmente em 23%.

As tentativas das autoridades de reforçar as finanças públicas introduzindo impostos sobre tudo, de pão a fraldas — com o objetivo de arrecadar mais de US$ 2 bilhões e reduzir o défice orçamental — foram abandonadas em julho após protestos mortais.

As manifestações antigovernamentais também levaram o presidente William Ruto a dissolver o seu gabinete e reconstituí-lo com membros da oposição.

A Fitch Ratings baixou na sexta-feira a classificação de crédito do país em moeda estrangeira de B para B-, citando riscos fiscais depois que Ruto respondeu aos protestos retirando um projeto de lei que aumentaria os impostos.

Em julho, a Moody’s também reduziu a classificação do Quênia – de B3 para Caa1 – e manteve uma perspetiva negativa para a dívida do país, destacando a capacidade cada vez menor do país de arrecadar receitas após o cancelamento do plano tributário.