Quénia lança campanha para destacar as oportunidades do Acordo de Parceria Económica com a UE

O governo do Quénia vai lançar uma campanha nacional de sensibilização com o objetivo de informar a comunidade empresarial queniana sobre as vastas oportunidades apresentadas pelo Acordo de Parceria Económica (APE) com a União Europeia (UE).

Esta iniciativa oferecerá insights abrangentes sobre os benefícios e o potencial do acordo, que promete abrir novos mercados para produtos quenianos em todos os 27 estados-membros da União Europeia.

O Secretário do Gabinete de Investimentos, Comércio e Indústria, Salim Mvurya, saudou o APE como um acordo transformador que aumentará significativamente as perspectivas comerciais do Quénia. “É crucial que tanto as comunidades empresariais quanto as de investidores sejam totalmente informadas sobre as vantagens e os riscos envolvidos — não apenas para o setor privado, mas também para agências públicas e governamentais”, afirmou.

Falando numa Conferência de imprensa conjunta em Nairóbi, a embaixadora da UE no Quénia, Henriette Geiger, elogiou os esforços do Ministério para simplificar e operacionalizar o acordo.

“O APE oferece uma oportunidade única para a comunidade empresarial do Quénia aceder o mercado europeu sem pagar impostos. Uma vez totalmente adotado, este acordo aumentará significativamente as oportunidades de emprego e fortalecerá os laços económicos entre o Quénia e a UE”, disse a embaixadora Geiger.

Para garantir uma implementação efetiva, uma missão da Comissão Europeia está programada para visitar o Quénia em setembro. A missão trabalhará em estreita colaboração com o Ministério para desenvolver uma estrutura operacional robusta para a APE, garantindo que as empresas quenianas possam capitalizar totalmente as oportunidades disponíveis no mercado europeu.