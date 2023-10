Quénia e China constroem um “maior ecossistema de amizade e parceria” através do BRI, afirma o Presidente Ruto

O Quénia e a China estão a trabalhar juntos para criar um “maior ecossistema de amizade e parceria”, disse o presidente queniano, William Ruto, no terceiro Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional (Belt and Road Initiative – BRI).

“Construímos a relação entre pessoas e civilizações entre os nossos dois países… e construímos a ponte entre a África e a China”, disse Ruto.

Durante os últimos 10 anos desde que a China propôs a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI), o Quénia alcançou “resultados tangíveis, práticos e realistas do BRI”, disse Ruto.

A ferrovia de bitola padrão Mombasa-Nairóbi, construída pela China, contribuiu para o crescimento do produto interno bruto (PIB) do Quênia em 1,5%. A via expressa de Nairobi, com 27 km, também se tornou parte integrante do transporte urbano sustentável no Quénia, reduzindo o tempo de viagem do sul para o oeste de Nairobi de duas horas para apenas 20 minutos.

O presidente disse que veio a Pequim para participar no fórum e celebrar os resultados de 10 anos frutíferos, para partilhar experiências e aprender com o que funcionou, e para ver “como podemos fazer melhor no futuro”, especialmente no campo da digitalização.

“Acreditamos que foi um sucesso”, disse Ruto. “Podemos ampliar esse sucesso novamente com base em novos caminhos de tecnologia e digitalização como parte da BRI” com a China.