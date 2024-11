Quem são as estrelas que apoiam publicamente Donald Trump?

De lutadores profissionais a fãs de QAnon, há um grupo crescente de celebridades dispostas a apoiar Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA.

A poucos dias das eleições nos EUA, as celebridades estão a apoiar cada vez mais os seus candidatos preferidos. Em Hollywood, na indústria musical e noutros setores da cultura, a tendência geral tem sido a de as celebridades se manifestarem a favor de Kamala Harris.

Embora isso não seja surpreendente, o que é interessante é a lista relativamente abrangente de celebridades que estão a ligar-se publicamente ao mastro do seu adversário.

Divisivo na melhor das hipóteses, Donald Trump tem-se esforçado por manter a aceitação de muitas figuras célebres de que gozava antes da sua carreira política.

Ainda esta semana, 50 Cent afirmou que lhe foi pedido para atuar como parte da campanha presidencial de Donald Trump. O rapper de “In Da Club” disse ao podcast “The Breakfast Club” que o ex-presidente dos EUA queria que ele atuasse no recente e controverso comício de Madison Square Gardens por uma taxa de 3 milhões de dólares (2,8 milhões de euros).

50 Cent, cujo nome verdadeiro é Curtis Jackson, também terá recusado a oferta para tocar a sua canção “Many Men (Wish Death)” na Convenção Nacional Republicana (RNC), no início deste ano, por um montante semelhante.

A canção de 2003 do álbum de estreia de 50 Cent, “Get Rich or Die Tryin’”, é conhecida pelo seu videoclip que retrata o momento em que o rapper foi baleado nove vezes em 2000. Desde a tentativa de assassinato de Trump na Pensilvânia, este ano, a canção ganhou popularidade e o rapper aproveitou essa popularidade, actuando ao lado de uma imagem da capa do seu álbum alterada para apresentar o rosto do candidato presidencial.

50 Cent junta-se à lista exaustiva de músicos, actores e outros membros dos meios de comunicação social que evitam o controverso ex-presidente. Quase não passa uma semana sem que um músico ameace intentar uma ação judicial devido à utilização das suas canções por Trump durante a campanha.

Nos dias que antecederam as suas aspirações políticas, o nome de Trump era uma presença regular na cena hip-hop. O seu estatuto de capitalista de sucesso tinha sido utilizado como imagem apelativa em canções de artistas como Rick Ross, Nas, Lil Wayne e Mac Miller.

Mais raro é o artista disposto a associar-se ao criminoso condenado desde a sua bem sucedida corrida presidencial de 2016.

Eis uma lista não exaustiva de algumas das celebridades que apoiaram a reputação do controverso candidato político.

Anuel AA, Justin Quiles e Nicky Jam

Nos últimos meses, Trump cobiçou uma base de eleitores latinos e conseguiu-o ao receber o apoio público de três músicos porto-riquenhos. Anuel AA e Justin Quiles juntaram-se a Trump no palco de um comício na Pensilvânia em agosto. Ambos elogiaram Trump, tendo Anuel afirmado que, embora Biden tenha prometido coisas para os porto-riquenhos, não as cumpriu. Da mesma forma, Nicky Jam juntou-se a Trump no palco em Las Vegas para o apoiar em setembro.

Mas, depois de o comediante Tony Hinchcliffe ter rotulado Porto Rico como “uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano” no comício do Madison Square Garden, Jam retirou o seu apoio ao ex-presidente na quarta-feira.

Buzz Aldrin

Segundo homem na lua, Buzz Aldrin partilhou que tinha votado em Trump no início desta semana. O astronauta de 94 anos deixou claro que era um eleitor de uma única questão. Embora os fãs de Trump estejam geralmente preocupados com um tipo diferente de alienígena, Aldrin observou que “sob o primeiro mandato do presidente Trump, a América viu um interesse revitalizado no espaço”.

Elon Musk

No que diz respeito à exploração espacial, uma das maiores celebridades a apoiar Trump é aquela que mais tem a ganhar com a sua presidência. O fundador da SpaceX, Elon Musk, não tem sido tímido no seu apoio ao condenado, aparecendo em vários comícios a fazer o seu pequeno salto com a estrela – que alguns suspeitam ser uma tentativa de branding para o X – e afirmando que se Trump perder, será enviado para a prisão.

Musk utilizou a X para promover Trump e a sua agenda espúria para o fazer eleger – quer para melhorar a sua plataforma de redes sociais, cada vez menos bem sucedida, quer para obter contratos governamentais com as suas muitas empresas – é claramente auto-interessada. Mesmo assim, isso não torna o lascivo troll do Twitter menos irritante.

Kanye West

Como se esta lista já não fosse suficientemente louca. É claro que Kanye ‘ Ye’ West apoiou Trump. Depois do seu próprio colapso público, incluindo, mas não limitado à sua própria candidatura presidencial, tiradas odiosas no Twitter e álbuns de lixo, o apoio de West a Trump não é nada chocante. Continuando.

Jim Caviezel e Mel Gibson

Jim Caviezel foi o famoso protagonista do filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, o que aconteceu antes de ambas as estrelas se tornarem rapidamente personas non grata através do infame discurso antissemita de Gibson à polícia e do deslize de Caviezel para as teorias da conspiração QAnon. Ambos apoiaram Trump.

Jake Paul

O YouTuber e pugilista profissional Jake Paul lançou um vídeo de 18 minutos na noite de quinta-feira apoiando Trump. Paul, famoso pelo seu conteúdo de fundo de barril e do seu irmão, nunca teve evidentemente nada de interessante para dizer. Não vimos o vídeo completo.

Kim Kardashian

Este é menos um apoio direto. Esta semana, Kim Kardashian publicou uma selfie com a filha de Trump, Ivanka Trump, nas redes sociais, desejando-lhe um feliz aniversário. Juntamente com os relatos de que Kardashian apagou o canal de YouTube do seu filho Saint West depois de este ter publicado vídeos a criticar Harris, é justo sugerir que a bilionária conhecedora das redes sociais está ciente de que isto constitui um apoio tácito a Trump em vez de um apoio contraditório.

Hulk Hogan e The Undertaker

Desculpa, pensavas que esta lista ia ficar mais sensata à medida que avançava? Chegámos ao segmento da World Wrestling Entertainment (WWE) da lista. Há muito que Trump é um fã da WWE, tendo acolhido o evento WrestleMania nos seus hotéis nos anos 80 e participado numa trama nos anos 00. Hulk Hogan e Undertaker apoiaram o candidato condenado. Hogan apareceu no RNC e Trump apareceu recentemente no podcast do Undertaker.

Britânicos em busca de nuvens

Como o Reino Unido gosta de promover a sua relação especial com os EUA, algumas das suas celebridades deixaram claro que gostariam que os americanos votassem no candidato republicano. Entre elas contam-se o comediante Russell Brand, recentemente religioso na sequência de alegações de agressão sexual; os ex-primeiros-ministros Liz Truss e Boris Johnson; e o arquiteto do Brexit Nigel Farage.

Jon Voight

“O que achas desta tesão que eu tenho?” pergunta o personagem de Jon Voight, Hamilton Crassus III, em Megalopolis , antes de revelar que a sua ereção é na realidade um arco e uma flecha e de matar uma personagem chamada Wow Platinum. Outra coisa que Voight, de 85 anos, fez este ano foi acusar Hollywood de tentar fazer uma “lavagem cerebral” aos americanos para que votem em Harris.

Kid Rock e Jason Aldean

Se parece injusto juntar estrelas do country rock, bem… É um país livre, não é? Para quem estiver atento, Kid Rock tem aparecido regularmente em comícios de Trump, enquanto Jason Aldean, músico de “Try That in a Small Town”, tem dedicado canções ao candidato nos seus próprios concertos.

Zachary Levi

O ator deShazam , Zachary Levi, deixou alguns fãs chocados quando apoiou Trump depois de Robert F. Kennedy Jr. ter abandonado a corrida. Desde então, RFK Jr juntou-se a Trump e Levi apareceu num comício no Michigan. Levi tem falado abertamente sobre as suas preocupações de que isto possa afetar a sua carreira como ator de Hollywood.

Dr. Phil

O apresentador de talk shows Dr. Phil, que tem um doutoramento em psicologia clínica mas deixou de renovar a sua licença para exercer psicologia em 2006, apoiou publicamente Trump. O homem de 74 anos deixou claro o seu apoio, aparecendo perante milhares de fãs para defender o candidato presidencial.

Joe Exotic

Lembram-se de “Tiger King”? A série de sucesso da Netflix captou toda a nossa atenção nos primeiros dias da pandemia e girava em torno de Joe Exotic, o proprietário de um santuário de animais de 61 anos que está atualmente a cumprir mais de 20 anos de prisão por acusações de crueldade contra animais e tentativa de homicídio por encomenda. Bem, ele deu a conhecer a sua preferência presidencial depois de suspender a sua própria campanha presidencial como democrata. Da prisão FMC Fort Worth, Exotic tweetou o seu apoio a… adivinhem.