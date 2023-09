Queda das acções da Apple perto dos US$ 200 bilhões com restrições ao iPhone na China

A China reagiu às restrições dos produtos da Huawei pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, contra-atacando com restrições aos iPhone da Apple.

As ações da Apple Inc. continuaram a baixar esta quinta-feira, a caminho de eliminar US$ 200 bilhões em valor de mercado em apenas dois dias, enquanto a China planeia expandir a proibição do uso de iPhones para agências apoiadas pelo governo e empresas estatais.

As ações da empresa com sede em Cupertino, Califórnia, caíram até 5,1%, elevando a queda de dois dias para 6,8%. A Apple é o maior componente dos principais índices de ações dos EUA, somando-se a uma liquidação mais ampla desencadeada em parte por uma série de problemas na China.

A fabricante do iPhone considera a China como seu maior mercado estrangeiro e base de produção global.

A somar aos problemas da Apple está o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA, à medida que os títulos são vendidos, devido às preocupações de que a Reserva Federal terá de intensificar a sua luta contra a inflação, uma vez que a economia dos EUA permanece resiliente.

A notícia está a ter um efeito generalizado nos mercados, com os investidores a venderem tudo, desde chips, tecnologia de mega-capitalização até acções chinesas cotadas nos EUA.

“O Nasdaq está afundando enquanto uma Apple ruim estraga um monte de ações de tecnologia de mega capitalização”, disse Edward Moya , analista sénior de mercado da OANDA. “A história de crescimento da Apple depende fortemente da China e se a repressão de Pequim se intensificar, isso poderá representar um grande problema para o grupo de outras empresas de tecnologia de grande capitalização que dependem da China.”

O índice Nasdaq 100, de alta tecnologia, estava sendo negociado em queda de cerca de 1%, enquanto o índice Philadelphia Semiconductor, que consiste em vários fornecedores da Apple, caiu 2,5% na quinta-feira.

Momento interessante

O analista do Bank of America Corp., Wamsi Mohan, observa que “o momento da possível proibição é interessante”, dado o recente lançamento do smartphone de última geração com capacidade 5G da Huawei Technologies Co. O telefone misterioso da Huawei mostra velocidades sem fio tão rápidas quanto as da Apple.

A desmontagem do novo dispositivo mostra que Pequim parece estar a fazer progressos precoces num esforço nacional para contornar os esforços dos EUA para conter a sua ascensão, com o Mate 60 Pro da Huawei a ser equipado com chips de 7nm da Semiconductor Manufacturing International Corp. , de acordo com uma análise. que a TechInsights conduziu para a Bloomberg News.

Se Pequim prosseguir com a proibição, o bloqueio sem precedentes também poderá afectar várias outras empresas tecnológicas dos EUA que dependem das vendas e da produção na China. Os fornecedores da Apple em todos os continentes estavam negociando em baixa na quinta-feira, com vários relatórios confirmando as últimas mudanças na China.