Queda brusca dos preços do petróleo à medida que a situação económica precária põe em perigo a procura

O petróleo registou a maior queda em mais de um ano, à medida que os primeiros sinais de que a procura estava a enfraquecer exacerbaram o desconforto dos mercados face à perspectiva de um período punitivo de taxas de juro elevadas.

O West Texas Intermediate caiu 5,6%, para ficar abaixo de US$ 84 por barril esta manhã, quinta-feira, a maior queda em um dia desde setembro de 2022. Apesar dos sinais de um mercado apertado atualmente, a perspectiva de mais ofertas no futuro, bem como vendas técnicas e traders orientados por algoritmos apressando-se para sair, empurrou o declínio dos preços para uma derrota total. A queda do petróleo levou o Bloomberg Commodity Spot Index à maior queda desde março, quando a crise bancária nos EUA agitou os mercados.

A referência Brent também sofreu uma queda semelhante, estando a ser negociado a US$ 85.11 por barril, esta quinta-feira, depois de ter atingido quase US$ 100 por barril a semana passada.

Depois de subir cerca de 40% entre meados de junho e o final de setembro, o petróleo reverteu o curso durante a semana passada, em meio a comentários de que o aumento foi exagerado. A retirada ocorreu num contexto de crescente angústia em relação às taxas de juro e à economia que abalou os mercados acionistas e obrigacionistas nas últimas semanas. Os números do governo dos EUA divulgados na quarta-feira, mostrando que a procura de gasolina caiu para o nível sazonal mais baixo em 25 anos, apenas aumentaram o pessimismo.

Tanto o WTI como o índice de referência global Brent caíram agora abaixo das suas médias móveis de 50 dias, um sinal técnico de baixa. Os futuros da gasolina despencaram 6,9%, sendo negociados a cerca de US$ 2,20 o galão.

Enquanto isso, os estoques no maior centro de armazenamento dos EUA, em Cushing, Oklahoma, aumentaram pela primeira vez em oito semanas. Ainda assim, os stocks em todo o país continuaram a diminuir para o nível mais baixo desde dezembro de 2022, e um importante oleoduto norte-americano também registou fluxos mais baixos esta semana.

Anteriormente, os líderes da OPEP+, Arábia Saudita e Rússia, comprometeram-se a manter restrições à produção de mais de 1 milhão de barris por dia até ao final do ano. Esses cortes na oferta estimularam a recente recuperação, apertando o mercado, diminuindo os estoques e aumentando a competição por barris imediatos.

Mas as sessões recentes têm visto os investidores preocupados com a possibilidade de a Reserva Federal poder vir aumentar mais as taxas de juro, fortalecendo o dólar, o que torna as matérias-primas mais caras para a maioria dos compradores. Os grandes ganhos nos rendimentos do Tesouro dos EUA também prejudicaram as matérias-primas.