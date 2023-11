Quatro palestinos, incluindo criança de 8 anos, são mortos pelas forças de Israel na Cisjordânia

Quatro palestinos, incluindo uma criança de 8 anos e um garoto de 15, além de dois comandantes militantes seniores, foram mortos nesta quarta-feira pelas forças israelitas na cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada, disse a agência de notícias oficial palestina Wafa.

“As duas crianças, Adam Samer Al-Ghoul (8 anos) e Basil Suleiman Abu Al-Wafa (15 anos) foram mortos a tiros pelas forças de ocupação na cidade de Jenin”, disse o Ministério da Saúde palestino.

O movimento islâmico Hamas reivindicou Al-Wafa com um dos seus membros.

Imagens não verificadas nas redes sociais pareceram mostrar uma criança de oito anos sendo atingida, mas não mostram o autor do disparo.

Questionado sobre as imagens, o Exército israelita disse: “Durante atividade da IDF (sigla em inglês) no campo de Jenin, vários suspeitos lançaram dispositivos explosivos contra soldados da IDF. Os soldados responderam com munição verdadeira contra os suspeitos e acertos foram identificados”.

A Wafa afirmou que os palestinos Muhammad Jamal Zubaidi e Wissam Ziad Hanoun do campo de Jenin foram mortos pelos israelenses, acrescentando que “as forças de ocupação levaram os seus cadáveres”.

O Exército de Israel disse em comunicado que Zubaidi e Hanoun foram mortos durante “atividade contraterrorista conduzida no campo de Jenin”, em uma ação conjunta do Exército, da agência de segurança nacional e da polícia de fronteira.

Zubaidei era uma operador sênior da Jihad Islâmica e um dos principais líderes do campo de Jenin, afirmou o Exército.

Por Ali Sawafta